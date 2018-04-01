Если палка смотрит в рот - делай правый поворот

Итоги недели

Главное событие прошедшей недели - пожар в кемеровской «Зимней вишне». В огне погибли 64 человека, большая часть которых - дети. Мы увидели трагедию, неизбывное горе, слезы, поиски виновных, растерянную власть, «халатность и разгильдяйство» по Путину, «незаконность строительства ТРЦ» по Следственному Комитету, человеческое участие к чужому горю и казенный траур… В общем, современную Россию. Такую, какая она есть.В Липецке власть также быстро, как и по всей стране, оседлала эмоции тех, кто хотел проявить солидарность к этой трагедии., а уже вечером 27 марта Верхний парк стал местом официальной скорби: там в 17.00 началась организованная чиновниками траурная акция. В Липецке, как и во всех городах, отменили в День траура все развлекательные мероприятия (см.).Как обычно у нас бывает, после ужасного по последствиям пожара 25 марта в кемеровской «Зимней вишне» МЧС и Генпрокуратура начали повсеместные повальные проверки противопожарной безопасности в подобных заведений (жуткая история пермского ночного клуба «Хромая лошадь» в 2011 году, в котором погибло вдвое больше людей, чем в Кемерово, ничему, похоже, никого не научила). Кампанейщина пришла и в Липецк (см.).И вот ожидаемые первые результаты:. А вот в техническом плане пожарная безопасность для посетителей - почти безупречна.Но. Это выяснил GOROD48 во время проверки крупнейшего ТРЦ города, «Европы» на улице Советская. Из шести респондентов GOROD48 только один мужчина знал, где в этом здании находятся аварийные выходы и что делать во время пожара. Остальные опрошенные не знали, где искать пути к отходу. И они в один голос говорили о том, что не чувствуют себя в безопасности.- Где у вас план эвакуации на случай ЧП? - поинтересовался GOROD48 у охранника «Европы», стоявшего у центрального входа в ТРЦ.- А вот! - мужчина отвел корреспондента к одному из бутиков за эскалатором и показал план эвакуации. На висевшем криво на простенке между магазинчиками плане 80х40 см указаны пути отхода из первого этажа здания. Понятно, что в случае ЧП этот план никто не найдет, но он пригодится потом, когда владельцам ТРЦ нужно будет объясняться со следствием.На этой неделе отличились люди в погонах. Так,. Заведение работало в садоводческом товариществе.В казино оказаться мог не каждый: действовал жесткий фейс-контроль. Турниры устраивались два раза в месяц и проходили с участием наемного крупье. За покерным столом могло собираться до десятка игроков, делавших ставки. Несмотря на строгую конспирацию, полицейским удалось задокументировать нелегальный бизнес. Во время обыска было изъято 50 000 рублей, игровое оборудование, карты и фишки для ставок. В СУ СК РФ по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении организатора игр по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ («незаконная организация и проведение азартных игр вне игровой зоны»).Но самое громкое дело другое:. Утром 24 марта в здании на улице Неделина начались «маски-шоу»: сотрудники спецслужбы выпроводили из помещений всех посетителей, приехавших решить свои проблемы с автоинспекторами, и закрылись внутри. В этот понедельник GOROD48 сообщил, что. Чуть позжеПо версии следствия, заместитель начальника отдела-начальник отделения по приему квалифицированных экзаменов МРЭО УГИБДД УМВД России по Липецкой области Максим Иванищев получил через посредника взятку в сумме 55 тысяч рублей за выдачу водительского удостоверения без фактического обучения в автошколе и надлежащей сдачи экзаменов. При этом двое подчиненных инспекторов, выполняя незаконные указания начальника, заполнили экзаменационные ведомости об успешной сдачи теоретической части экзамена и практической - на специализированной площадке, после чего липчанин получил водительское удостоверение. Действия подозреваемых квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ («получение взятки») и ч. 1 ст. 285 УК РФ («злоупотребление должностными полномочиями») (см.).Но это - лишь вишенка на торте. В распоряжении GOROD48 оказался 15-страничный рапорт старшего госинспектора по особым поручениям ГУОБДД МВД РФ Юрия Козлова, который проверял областное УГИБДД с 17 по 21 августа 2015 года. Удивительно, но за пять дней столичный ревизор накопал материла на десятки уголовных дел. В частности, он выявил продажу 91-го регистрационного знака серий Т001-500 ТТ (которые должны были получить автоинспекторы), О 001-040 ОО (для судебных работников), А 001-999АА (т.наз. правительственные номера)! В рапорте продавцами номеров названы инспекторы А. Пасынков, С. Щуров, А. Кафтайлов, А. Павлов, И. Шафоростов, А. Чернецов, Е. Алехин, А. Тутыхин. Эти номера попали на такие автомобили липчан как «Тойота Камри», «Ниссан Х-Траил», «Тойота Ленд Крузер», «Инфинити Q-60», «Рендж Ровер Спорт», «Лексус LX 570», «Тойота Хайландер»… Все автоинспекторы заявили, что регистрационные действия с нарушением действующего законодательства они совершили по устному распоряжению руководства: начальника МРЭО В. Япикова и его замов Е. Петруковича и Н. Кокоткина. Сами же начальники не смогли внятно объяснить майору Юрию Козлову, почему они давали подчиненным такие распоряжения.Несменяемость власти, как в Кемерово (Аман Тулеев руководит регионом в 1997 года), порождает закупорку социальных лифтов. В Липецке в них тоже не могут войти посторонние. И даже если кто-то из власть имущих проштрафится, его не увольняют. Его передвигают по диагонали или вертикали служебных коридоров. Так рождаются новые коллизии.На этой неделе GOROD48 придал огласке итоги проверки территориального Фонда обязательного медицинского страхования за 2017 год столичными ревизорами. Наши читатели узнали, как. Очевидно, за то, что Дмитрий Мочалов оплатил за счет средств ТФОМС обучение сына Вячеслава Щеглеватых по программе Мaster of Business Administration.Дмитрий Мочалов был вице-губернатором, курировавшим в т.ч. сферу медицины, с 2010 по 2015 год. Он руководил процессом оптимизации сети лечебных учреждений. Липчане восприняли новацию в штыки, ведь попасть на прием к врачу в поликлинику или на лечение в стационар стало проблемой. Жителям Липецка, например, оставили всего три горбольницы и хоспис, а до оптимизации в девяти липецких стационарах было 4,5 тысячи коек. Липецкой «скорой помощи» не хватает 30 врачей, 20 фельдшеров и 20 медсестер! То есть минимум 40 бригад! Но и это еще не все. «Скорой» остро требуются шесть анестезиологов-реаниматологов и шесть врачей-педиатров. И список таких потерь бесконечен...И вот в апреле 2015 года Дмитрия Мочалова турнули с должности формально из-за конфликта интересов: после того, как он стал вип-чиновником, уйдя с должности директора учебно-производственного и медико-профилактического Центра «Липецкэнерго», оставил должность жене, Маргарите Мочаловой, а руководителем ГУЗ «Грязинская районная стоматологическая поликлиника» стал его отец, Владимир Мочалов. Но, судя по данным проверки ФОМС, он прекрасно себя чувствует в нынешней должности. А чтобы не терять живительной связи с заместителем главы администрации области-начальником управления финансов Вячеславом Щеглеватых, являющегося председателем правления ТФОМС, принял на работу своим замом его сына Романа.Читатели GOROD48 активно комментировали эту историю.: «Да пропадите вы пропадом!!!! Вот только вчера добилась талончика в стоматологию на ЛТЗ!!!! Понедельник, вторник - талонов нет, потому что работают только ДВА стоматолога...а все остальные на какой-то учебе. На приеме - как скотине, ни салфетки не дали, ни нагрудной пелерины. Плевалка вся полная кровавыми ошметками и салфетками, вода подается к бор-машине из бутылки(!!!), подсоединенной горлышком к шлангу. До сих пор нервы в зубе удаляют мышьяком(!!!). Это уже даже не прошлый век! Анестезия - за свой счет… Гнать взашей нужно этих хапуг. Но перед изгнанием отобрать у них все наворованное».: «Вот куда бабло уходит! А тут возьмёшь талончик к терапевту только через две недели! Анализы платно! Все платно! УЗИ через месяц но бесплатно! Вон 7 поликлиника, два кабинета УЗИ работают. Народу два человека в день проходят но платно. Кабинеты свободные! А так очередь. А заплатил, через 15 минут пожалуйста».На этой неделе депутат областного Совета, координатор «Открытой России» в Липецкой области Олег Хомутинников продолжил свое наступление на бывших вице-губернаторов. После его безответного наезда на областного детского омбудсмена Людмилу Куракову, которую он обвинил в плагиате, «беспривязный» парламентарий (прошедший в облсовет по спискам ЛДПР, а потом исключенный из партии) в этот раз напал на председателя облизбиркома Юрия Алтухова (см.).Но куда конь с копытом, туда и рак с клешней -- В настоящее время дорога от площади Металлургов до площади Революции в часы-пик составляет для автомобилистов 10 минут. С учётом перекрытия старого Петровского моста это время увеличится по пессимистическим подсчетам до 45 минут, - сказал на прошлой неделе на оперативном совещании у главы Липецка по вопросам организации дорожного движения на время ремонта Петровского моста председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Алексей Бахтин.Утром 26 марта, в первые рабочие будни после перекрытия на ремонт старого Петровского моста, GOROD48 со своей стороны и руководство мэрии - со своей, решили проверить, сбудутся ли самые мрачные прогнозы относительно транспортного коллапса. И убедились, чтоЧтобы липчане не прожили девять месяцев в условиях перманентного ЧП, в мэрии решили, что лучше пострадать некоторым, чем всем. Поэтому персоналу НЛМК и заводов ОЭЗ «Липецк» изменили графики работы.. Чтобы максимально облегчить перемещение липчан между берегами, мэрия попросила их по возможности пользоваться другими мостами города: сокольским, Октябрьским и Троицким (кстати,). Чиновники обратились к работникам предприятий Левобережья отказаться от использования личного автотранспорта. В мэрии изменили маршруты муниципального и коммерческого пассажирского транспорта, увеличили количество трамваев на прежних маршрутах и ввели новые - жаль только, что. На подъездах к Петровскому и Октябрьскому мостам и прилегающих к ним магистралях установлены 16 камер видеонаблюдения - в режиме реального времени на них видна текущая транспортная ситуация.А уже в пятницуВ горсовете прошел «круглый стол» на тему «Развитие транспортной системы Липецка. Интеллектуальные транспортные системы». На нем выяснилось:. Ибо директор по развитию бизнеса столичного АО «Ситроникс» (дочки АФК «Система» миллиардера Владимира Евтушенкова) Исмаил Угурчиев сказал, что приучить людей соблюдать правила дорожного движения и правила благоустройства можно только одним - наказанием рублем. И организация, которую он представляет, готова посодействовать тому, чтобы научить липчан уму-разуму.- Вашему городу, который значительно меньше Москвы, конечно, не нужны некоторые интеллектуальные подсистемы, например, сеть метеостанций. Поэтому решение ваших транспортных проблем обойдется Липецку дешевле, чем Москве. Для снятия нагрузки с городского бюджета мы готовы предложить вам сотрудничество в виде лизинга, аренды. Мы готовы в рамках инвестиционного проекта реализовать наши наработки в Липецке, - сказал московский гость.Однако депутаты Липецкого горсовета без энтузиазма отреагировали на это предложение.- Рассматривать внедрение этой системы в Липецке нецелесообразно. Это будут средства, выброшенные на ветер. У нас - не те дороги, на которых, как в Москве, можно выделить полосы для общественного транспорта. Да, мы получим для местного бюджета штрафы, но горожане не получат конкретной помощи. Нам надо расширять дороги, например, по улицам Баумана и Зои Космодемьянской, надо ремонтировать дороги. Почему в Москве и в Липецке климат один и тот же, а у нас дороги разваливаются, а в столице - нет?С мнением депутатов согласился первый вице-мэр Дмитрий Аверов:- Липецк находится на низшей ступени развития транспортной инфраструктуры. Нам надо строить дороги, делать освещение, разметку. Нам надо сначала удовлетворить эти базовые потребности.А пока. Один такой процесс попал на камеру смартфона Сергея Щавелева (см.). Впрочем, директор МБУ «Управление благоустройства г.Липецка» не согласился с такой оценкой (см.).. Нонсенс заметил депутат облсовета Андрей Трофименков. В свою очередь, GOROD48 обратились к председателю департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Алексею Бахтину с просьбой рассказать о том, где же в Липецке столько туалетов? О чем сказал чиновник, можно прочитать в публикации. Если коротко, то в мэрии - хронический финансовый запор на запрос в удовлетворении малых и больших нужд горожан.- А я Вам говорю - наши дворы планируются не для гуляний!- А для чего?- Для эстетики!- А где ж ему гулять?- Вам предоставлена отдельная квартира, там и гуляйте!Этот известный диалог из «Бриллиантовой руки» хорошо описывает ситуацию в Липецке. В мэрии хотят видеть город туристическим центром, но какой может быть туризм без туалетов? В мэрии уверены, что это - не приоритет. А мы поспорим: приоритет! И первой, кстати, необходимости.Между тем для раскрутки свой странички в соцсетях отдел туризма департамента культтуризма администрации Липецка разместил сообщение насчет строительства в парке Победы с 300-метровой башней. В посте указано, что проект предполагает размещение смотровой площадки, гостиницы, СПА-салона, кафе, ресторана, апартаментов, деловых офисов. А потом чиновники признали:. А что у на не фейк?Вчера, в последний день марта, в Липецке выпал снег (см.). НоПервый укус зафиксирован 26 марта. Это позже, чем в прошлые годы: в 2017 году вредные насекомые начали докучать людям с 10 марта, в 2016 году - с 11 марта.Липчане, будьте бдительны!