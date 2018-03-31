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27 минут назад

Американская общественная организация пожаловалась Трампу на дискриминацию русских

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#США #Россия #Трамп
Американская общественная организация пожаловалась Трампу на дискриминацию русских

Американская общественная организация "Конгресс русских американцев" направила открытое письмо президенту США Дональду Трампу, в котором выразила разочарование состоянием российско-американских отношений и обеспокоенность дискриминацией, с которой сталкиваются русские в этой стране.

Американская общественная организация Конгресс русских американцев обратилась к президенту США Дональду Трампу с жалобой на дискриминацию русских в стране, - передает RT.

Об этом написано в письме, которое было направлено американскому лидеру от имени главы организации Наталии Сабельник.

«Мы не поддерживаем нынешний курс российско-американских отношений... Более того, эта одиозная риторика против России порождает ненависть ко всем россиянам. Пять миллионов русских американцев, проживающих в этой стране, вынуждены нести на себе бремя последствий этих безрассудных слов и действий. Русские американцы столкнулись с серьёзной дискриминацией», — указывается в письме.

Вместе с этим в обращении отмечается, что Трамп отказывается исполнять свои предвыборные обещания, так как он, в частности, говорил, что если выиграет выборы, то улучшит российско-американские отношения.

«Сегодня, похоже, вы отказываетесь от своего предвыборного обещания улучшить двусторонние отношения», — говорится в послании.

В письме также подчёркивается, что нынешняя политика США не только не служит интересам страны, но и ведёт её «в пропасть русофобии».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, высылая российских дипломатов, Вашингтон и Лондон проводят открытую русофобскую политику.
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#США #Россия #Трамп

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