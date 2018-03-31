27 минут назад
Американская общественная организация пожаловалась Трампу на дискриминацию русских
Американская общественная организация "Конгресс русских американцев" направила открытое письмо президенту США Дональду Трампу, в котором выразила разочарование состоянием российско-американских отношений и обеспокоенность дискриминацией, с которой сталкиваются русские в этой стране.
Об этом написано в письме, которое было направлено американскому лидеру от имени главы организации Наталии Сабельник.
«Мы не поддерживаем нынешний курс российско-американских отношений... Более того, эта одиозная риторика против России порождает ненависть ко всем россиянам. Пять миллионов русских американцев, проживающих в этой стране, вынуждены нести на себе бремя последствий этих безрассудных слов и действий. Русские американцы столкнулись с серьёзной дискриминацией», — указывается в письме.
Вместе с этим в обращении отмечается, что Трамп отказывается исполнять свои предвыборные обещания, так как он, в частности, говорил, что если выиграет выборы, то улучшит российско-американские отношения.
«Сегодня, похоже, вы отказываетесь от своего предвыборного обещания улучшить двусторонние отношения», — говорится в послании.
В письме также подчёркивается, что нынешняя политика США не только не служит интересам страны, но и ведёт её «в пропасть русофобии».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, высылая российских дипломатов, Вашингтон и Лондон проводят открытую русофобскую политику.