Общество

сегодня, 15:12

Подъезд липецкие коммунальщики отремонтировали только после вразумления Госжилинспекцией

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#ремонт #подъезд
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Подъезд липецкие коммунальщики отремонтировали только после вразумления Госжилинспекцией

Житель дома № 42 по ул. Индустриальная г. Липецка обратился с заявлением в Государственную жилищную инспекцию Липецкой области по вопросу ненадлежащего содержания общего имущества многоквартирного дома, находящегося в управлении ООО «ГУК «Центральная Л».

Липчанин пожаловался на отслоение окрасочного покрытия на стенах подъезда, неудовлетворительное состояние почтовых ящиков.

Госжилинспекцией была проведена внеплановая выездная проверка, в ходе которой было установлено, что факты, изложенные в обращении, получили подтверждение.

По результатам проверки управляющей компании ООО «ГУК «Центральная Л» было выдано предписание о необходимости выполнить ремонт подъезда и привести в исправное состояние почтовые ящики.

Предписание Госжилинспекции было исполнено. Управляющая компания выполнила ремонт подъезда и установило новые почтовые ящики, сообщили в Госжилинспекции.

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#ремонт #подъезд
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Комментарии (4)

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Ирина Ильина

4 минуты назад
3дecь чaсто жалуются в комментax, что дeнег нет, caнкции, нищаем, платят малo, нет работы... Зарaбатывать 7-8 тысяч в дeнь можнo легкo, сoвеpшeннo без oпытa, тoлькo нaдo мecта знать. Еcли комy интeреснo, вот сaйт http://altisclick.ru/public/3282802081447522
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гость

44 минуты назад
А ЛОК тоже ничего не делает,только каждый год в управляшке меняются управляющие,ну вот дожились ,чтобы просить делать ремонт в подъездах. за свои же деньги,которые платим им
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Управляшки не работают

сегодня, 15:27
УК не работают. В ЛУК (Липецкая управляющая компания) не регистрируют заявки, служащие хамят, текущий ремонт не проводят. Интересно, после обращения в в Государственную жилищную инспекцию Липецкой области что-нибудь изменится?
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Вы

сегодня, 15:17
Лучше посмотрите Неделина 23,это просто ужас!
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