Подъезд липецкие коммунальщики отремонтировали только после вразумления Госжилинспекцией

Житель дома № 42 по ул. Индустриальная г. Липецка обратился с заявлением в Государственную жилищную инспекцию Липецкой области по вопросу ненадлежащего содержания общего имущества многоквартирного дома, находящегося в управлении ООО «ГУК «Центральная Л».

Липчанин пожаловался на отслоение окрасочного покрытия на стенах подъезда, неудовлетворительное состояние почтовых ящиков.

Госжилинспекцией была проведена внеплановая выездная проверка, в ходе которой было установлено, что факты, изложенные в обращении, получили подтверждение.

По результатам проверки управляющей компании ООО «ГУК «Центральная Л» было выдано предписание о необходимости выполнить ремонт подъезда и привести в исправное состояние почтовые ящики.

Предписание Госжилинспекции было исполнено. Управляющая компания выполнила ремонт подъезда и установило новые почтовые ящики, сообщили в Госжилинспекции.