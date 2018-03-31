Общество

49 минут назад

В Липецке подростки продолжают гулять по опасным крышам

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#крыша #подростки
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В Липецке подростки продолжают гулять по опасным крышам

На этот раз лазили по крыше девятиэтажки.

В Липецке подростки продолжают гулять по крышам. Сегодня около полудня два человека были замечены на крыше девятиэтажного дома номер 8 на проспекте Победы.

Напомним, недавно в редакцию GOROD48 позвонила липчанка и сообщила, что из окон своего офиса в здании по улице Советской, 64, она и ее коллеги по работе в последнее время почти ежедневно видят гуляющих по крыше соседнего здания детей. Сразу после этого ситуацией заинтересовались инспекторы по делам несовершеннолетних.
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#крыша #подростки
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Комментарии (4)

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в 80,90-е постоянно лазили и

5 минут назад
Ничего.
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липчанин

9 минут назад
Липецк всегда славился своими дебилами, одним больше одним меньше, какая разница.
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Александр

29 минут назад
Может посать залезли , туалетов в городе нет.
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Виктория "vrednayavika" Муданцева

34 минуты назад
ну это нормально! чем больше этих дебилов вымрет, тем лучше жить нам будет
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