В Липецке подростки продолжают гулять по опасным крышам

На этот раз лазили по крыше девятиэтажки.

В Липецке подростки продолжают гулять по крышам. Сегодня около полудня два человека были замечены на крыше девятиэтажного дома номер 8 на проспекте Победы.



Напомним, недавно в редакцию GOROD48 позвонила липчанка и сообщила, что из окон своего офиса в здании по улице Советской, 64, она и ее коллеги по работе в последнее время почти ежедневно видят гуляющих по крыше соседнего здания детей. Сразу после этого ситуацией заинтересовались инспекторы по делам несовершеннолетних.