Общество
49 минут назад
В Липецке подростки продолжают гулять по опасным крышам
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На этот раз лазили по крыше девятиэтажки.
В Липецке подростки продолжают гулять по крышам. Сегодня около полудня два человека были замечены на крыше девятиэтажного дома номер 8 на проспекте Победы.
Напомним, недавно в редакцию GOROD48 позвонила липчанка и сообщила, что из окон своего офиса в здании по улице Советской, 64, она и ее коллеги по работе в последнее время почти ежедневно видят гуляющих по крыше соседнего здания детей. Сразу после этого ситуацией заинтересовались инспекторы по делам несовершеннолетних.
Напомним, недавно в редакцию GOROD48 позвонила липчанка и сообщила, что из окон своего офиса в здании по улице Советской, 64, она и ее коллеги по работе в последнее время почти ежедневно видят гуляющих по крыше соседнего здания детей. Сразу после этого ситуацией заинтересовались инспекторы по делам несовершеннолетних.
4 397
в 80,90-е постоянно лазили и
липчанин
Александр
Виктория "vrednayavika" Муданцева