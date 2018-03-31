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Обвиняемую чиновницу принудительно вернули из Москвы в Кемерово‍

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#Москва #пожар в Кемерово
Обвиняемую чиновницу принудительно вернули из Москвы в Кемерово‍

Бывшую начальницу областной инспекции по строительному надзору Танзилию Комкову принудительно вернули из Москвы в Кемерово силами ФСБ. Об этом заявил следователь, ходатайствуя перед Центральный районным судом Кемерова об аресте экс-чиновницы.

Следствие предъявило обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями бывшей начальнице инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой, - передает ТАСС.

По версии следствия, она должна была принять меры к запрету эксплуатации самовольно возведенного здания ТЦ "Зимняя вишня", где 25 марта произошел пожар, жертвами которого стали 64 человека.

"Да... по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")", - ответила Комкова на вопрос судьи о том, предъявлено ли ей обвинение, и по какой статье.

Следствие просит Центральный районный суд Кемерова арестовать Комкову на два месяца. "В суд поступило ходатайство <...> об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 25 суток, до 25 мая 2018 года", - сказал представить Следственного комитета РФ.

Он объяснил в суде необходимость ареста тем, что, находясь на свободе, Комкова может скрыться. По его словам, сразу после начала следственных действий она уехала из Кемерова в Москву. Были задействованы силы ФСБ, ее доставили принудительно, установлен очевидный факт попытки скрыться", - сказал он. Представитель СК также добавил, что ее показания расходятся с ранее полученными данными, вину она не признает.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что действия экс-чиновницы проверят на предмет коррупции.

В субботу суд также рассмотрит ходатайство следствия об аресте задержанной накануне Юлии Богдановой - генерального директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (ККК), в собственности которого находилось здание торгового центра "Зимняя вишня".

По делу о пожаре проходят еще пять фигурантов: арендатор торгового центра "Зимняя вишня" Надежда Судденок, технический директор ККК Георгий Соболев, руководитель и сотрудник обслуживавшей систему пожарной безопасности компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко и Александр Никитин, а также Сергей Антюшин - сотрудник частного охранного предприятия, который должен был включить систему оповещения о пожаре. Им предъявили обвинения, все пятеро арестованы до 25 мая.

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#Москва #пожар в Кемерово

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