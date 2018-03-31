Общество

сегодня, 14:02

Липецкие писатели проедут через всю Россию

4 277
#союз писателей #путешествие #автопробег
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Липецкие писатели проедут через всю Россию

Члены липецкого отделения Союза писателей отправляются в литературное путешествие

Липецкая организация общероссийской организации «Союз писателей России» в апреле-мае планирует провести литературный автопробег «Великая Россия».

Липецкие литераторы проедут через 17 регионов России по маршруту Липецк – Южно-Сахалинск-Липецк.

Липецкие писатели посетят литературные музеи, Дома-музеи знаменитых литераторов, пообщаются с писателями и поэтами современности, поговорят с ними, послушают их произведения. Также писатели будут интересоваться всеми тонкостями, чтобы помочь тем, кто путешествует по нашей необъятной стране.

Писатели создали блог в Фейсбук, в котором будут публиковать свои путевые заметки.

4 277
#союз писателей #путешествие #автопробег
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Комментарии (4)

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дед Пихто

19 минут назад
За чей счёт поедут, на чём, кто именно и с какой целью?
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ЛИПЕЦКИЕ ПИСАТЕЛИ

49 минут назад
Которых никто не знает даже влипецке
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Алекс

54 минуты назад
Мусора - писаки, пипец (
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везёт кому то, удачного путешествия.

сегодня, 14:11
Адпостенков, хороший писатель был
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