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сегодня, 11:59
Запад больше не доверяет Украине
В Раде пожаловались на подорванный Петром Порошенко авторитет Украины.
Реакция мира на Украину сильно меняется: ей больше никто не верит, - заявил депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев в эфире телеканала NewsOne. По словам политика, имидж страны подпортил президент страны Петр Порошенко, - передает РИА-Новости.
"Если президент Порошенко и Украина как страна в его лице имела огромный вотум доверия еще четыре года назад, то сегодня, после Мюнхенской конференции, после всех мировых собраний, где Порошенко представлял нашу страну, видно, что интерес падает и что Украине уже никто не верит. Это на самом деле плохо", — посетовал парламентарий.
Мюнхенская конференция по вопросам безопасности прошла с 16 по 18 февраля. Украинский президент выступил на ней с речью, в которой коснулся ситуации в Донбассе, вопроса ввода миротворцев и проекта "Северный поток — 2".
О "печальном эффекте" от выступления Порошенко писали, в частности, немецкие СМИ, которые указали на то, что теперь все перестали интересоваться ситуацией на Украине.
"Если президент Порошенко и Украина как страна в его лице имела огромный вотум доверия еще четыре года назад, то сегодня, после Мюнхенской конференции, после всех мировых собраний, где Порошенко представлял нашу страну, видно, что интерес падает и что Украине уже никто не верит. Это на самом деле плохо", — посетовал парламентарий.
Мюнхенская конференция по вопросам безопасности прошла с 16 по 18 февраля. Украинский президент выступил на ней с речью, в которой коснулся ситуации в Донбассе, вопроса ввода миротворцев и проекта "Северный поток — 2".
О "печальном эффекте" от выступления Порошенко писали, в частности, немецкие СМИ, которые указали на то, что теперь все перестали интересоваться ситуацией на Украине.