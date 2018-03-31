В сети появилось видео первых минут пожара в Кемерове

В ходе прямой трансляции в Instagram житель Кемерово Игорь Востриков, у которого во время пожара погибли жена, сестра и трое детей, продемонстрировал на своем мониторе запись с камер видеонаблюдения, стоявших возле залов кинотеатра в ТРЦ «Зимняя вишня».





В ходе прямой трансляции в Instagram житель Кемерово Игорь Востриков, у которого во время пожара погибли жена, сестра и трое детей, продемонстрировал на своем мониторе запись с камер видеонаблюдения, стоявших возле залов кинотеатра в ТРЦ «Зимняя вишня». На них видно, что после начала пожара двери в залы были открыты, однако из так называемого красного зала люди не выходили.



На них видно, как люди впадают в паническое состояние после того, как черные клубы дыма стали заполнять помещение. Они стали спешно выбегать из залов, кадры отчетливо демонстрируют, насколько ошеломлены были граждане, увидев приближение пожара из открывшегося зала. За считанные секунды едкий дым сделал видимость нулевой....



Востриков продемонстрировал, что проходившая по коридору девушка открыла дверь в «красный зал», где в этот момент показывался мультфильм, однако ничего при этом не сказала. В этот момент люди из других залов уже начали выходить в коридор и устремились к выходу.



Спустя примерно 15 секунд после начала записи коридор заволокло черным дымом. Видно, что люди продолжают идти, однако, что происходит вокруг «красного зала», уже непонятно.



29 марта Востриков на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал обращение, в котором рассказал о том, что родственникам погибших при пожаре в «Зимней вишне» предоставили записи с камер видеонаблюдения. Тогда же он сообщил, что двери в кинозал, вопреки первоначальному предположению, были открыты, однако их запер некий мужчина, рассчитывавший тем самым уберечь людей от дыма до прихода спасателей.



При этом Востриков задал вопросы о том, почему пожарные приехали очень поздно, а кровлю начали тушить спустя полтора часа после начала возгорания.



Расположенный в центре Кемерова торгово-развлекательный комплекс «Зимняя вишня» загорелся днем в воскресенье, 25 марта. Огонь очень быстро распространился по помещениям, тушение пожара продолжалось около 12 часов. В результате задохнулись и погибли в огне 64 человека, включая 41 ребенка.



Игорь Востриков, потерявший семью во время пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», показал в своем Instagram видео, на котором видно, как дым распространялся возле залов кинотеатра, - передает РБК В ходе прямой трансляции в Instagram житель Кемерово Игорь Востриков, у которого во время пожара погибли жена, сестра и трое детей, продемонстрировал на своем мониторе запись с камер видеонаблюдения, стоявших возле залов кинотеатра в ТРЦ «Зимняя вишня». На них видно, что после начала пожара двери в залы были открыты, однако из так называемого красного зала люди не выходили.На них видно, как люди впадают в паническое состояние после того, как черные клубы дыма стали заполнять помещение. Они стали спешно выбегать из залов, кадры отчетливо демонстрируют, насколько ошеломлены были граждане, увидев приближение пожара из открывшегося зала. За считанные секунды едкий дым сделал видимость нулевой....Востриков продемонстрировал, что проходившая по коридору девушка открыла дверь в «красный зал», где в этот момент показывался мультфильм, однако ничего при этом не сказала. В этот момент люди из других залов уже начали выходить в коридор и устремились к выходу.Спустя примерно 15 секунд после начала записи коридор заволокло черным дымом. Видно, что люди продолжают идти, однако, что происходит вокруг «красного зала», уже непонятно.29 марта Востриков на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал обращение, в котором рассказал о том, что родственникам погибших при пожаре в «Зимней вишне» предоставили записи с камер видеонаблюдения. Тогда же он сообщил, что двери в кинозал, вопреки первоначальному предположению, были открыты, однако их запер некий мужчина, рассчитывавший тем самым уберечь людей от дыма до прихода спасателей.При этом Востриков задал вопросы о том, почему пожарные приехали очень поздно, а кровлю начали тушить спустя полтора часа после начала возгорания.Расположенный в центре Кемерова торгово-развлекательный комплекс «Зимняя вишня» загорелся днем в воскресенье, 25 марта. Огонь очень быстро распространился по помещениям, тушение пожара продолжалось около 12 часов. В результате задохнулись и погибли в огне 64 человека, включая 41 ребенка.