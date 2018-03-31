Липчанам обещают «Пробуждение весны»

Причём уже 1 апреля.

Завтра, 1 апреля в Липецком областном центре культуры, народного творчества и кино откроется выставка «Пробуждение весны».



- Всплеск ярких весенних красок, радужное настроение и пробуждающуюся красоту подарит зрителям выставка «Пробуждение весны» участников народной студии изобразительного искусства под руководством Александра Леликова, - отмечают организаторы. - Около 20 представленных на выставке работ – масло, гуашь, тончайшая акварель, пастель, карандаш – наполнены светом и теплом, ласковыми солнечными лучами и еле уловимыми порывами ветра, благоуханием первых весенних цветов и запахом дождя. Легкие, воздушные, как будто прозрачные весенние пейзажи вновь пробуждают к жизни, создают необыкновенную атмосферу и настроение. С особой теплотой и задушевностью художники отображают красоту родной русской природы.



Своими чувствами и весенним настроением со зрителями делятся 8 авторов – участников художественного объединения областного центра культуры, народного творчества и кино.



Выставка продлится до 3 мая.



Фото ocknt48.ru