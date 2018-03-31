В Липецком районе власть отдают народу

В Частой Дубраве любой житель на время может занять кресло главы

Жители Липецкого района могут принять личное участие в управлении Частодубравским сельским поселением. Со 2 по 6 апреля 2018 года местная администрация распахнёт двери для всех желающих. В рамках недели самоуправления любой гражданин России в течение рабочего времени сможет присутствовать в здании сельсовета, наблюдать за работой сотрудников, задавать интересующие вопросы и вносить предложения.

Таким образом, администрация предлагает жителям ближе ознакомиться со структурой и спецификой управления сельским поселением, узнать о полномочиях и проблемных вопросах, обсудить каким образом можно усовершенствовать деятельность. Всем желающим расскажут и покажут, чем непосредственно заняты сотрудники, дадут возможность самим ненадолго включиться в процесс работы и даже посидеть в кресле главы. Кроме того, участникам недели самоуправления предложат заполнить опросник «Что бы я сделал в первую очередь на месте главы сельского поселения». Мнение жителей будет учтено при решении вопросов местного значения.

Своеобразная «неделя открытых дверей» в Частодубравском сельском поселении состоится в преддверии Дня местного самоуправления, который будет отмечаться в России 21 апреля. По мнению главы сельского поселения Руслана Попова, неделя самоуправления поможет на конкретных примерах обсудить актуальные проблемы и в широком смысле реализовать законное право каждого гражданина, ведь согласно Конституции единственным источником власти в нашей стране является народ.

В состав Частодубравского сельского поселения Липецкого района входят села Частая Дубрава, Терновое, Товаро-Никольское, деревня Ясная Поляна, где проживают около 3 тысяч человек, при этом численность населения постоянно растёт. Здесь активно развивается коттеджная застройка, улучшается инфраструктура, появляются новые дороги. В связи с этим возникает множество вопросов, к обсуждению которых необходимо привлекать население. В ближайшее время в каждом из сёл поселения будут созданы Советы общественного самоуправления, сообщили в администрации Липецкого района.