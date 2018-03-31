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Суд арестовал гендиректора фирмы-собственника ТЦ «Зимняя вишня»
Заводский районный суд Кемерово арестовал Юлию Богданову, генерального директора компании ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат", которой принадлежало здание сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня". Богданова останется под стражей до 25 мая.
Богданова останется под стражей до 25 мая.
"Имеются достаточные основания полагать, что, находясь на свободе, Богданова может скрыться от органов предварительного следствия, а также принять меры к сокрытию следов преступления, оказать давление на свидетелей и иных участников уголовного производства", — заявил судья.
Гендиректора обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель людей. По версии следствия, Богданова, которая была ответственной за соблюдение противопожарных мер в ТЦ, не раз получала от подчиненных сообщения о неполадках в этой системе. Однако она ничего не делала, чтобы их устранить, а занималась только сдачей в аренду новых торговых площадей.
Сама Богданова заявила, что будет обжаловать решение суда.
Руководство кемеровского ТЦ "Зимняя вишня", пожар в котором 25 марта унес жизни 64 человек, незадолго до трагедии планировало сменить работавшее в здании охранное агентство. Об этом заявила журналистам в субботу в суде задержанная накануне генеральный директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (ККК), в собственности которого находилось здание ТЦ, Юлия Богданова.
"Мы собирались менять охрану. И у меня уже был договор с новым охранным агентством", - сказала она.
По версии следствия, находящийся сейчас под арестом сотрудник ЧОП "Центр защиты", работавшего в ТЦ, Евгений Антошин, зная о пожаре, не включил пожарную сигнализацию. Сам Антошин в суде пояснил, что кнопка включения сигнализации была неисправна, и он докладывал об этом начальству.
Как сообщил ТАСС начальник службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы Кемеровской области Андрей Бурсин, первым прибывший со своим подразделением к месту пожара, спасателей никто не встретил и не дал понять, сколько людей внутри - ни охраны, ни администрации на месте не было. Лицензию ЧОП "Центр защиты" 30 марта аннулировала Росгвардия.
Гендиректор стала шестой фигуранткой уголовного дела о пожаре в "Зимней вишне". Помимо нее, суд уже арестовал пять человек:
Надежду Судденок — управляющую торговым центром; Георгия Соболева — технического директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат"; Игоря Полозиненко — руководителя компании "Системный интегратор", установившей систему противопожарной безопасности в "Зимней вишне"; Александра Никитина — сотрудника этой компании, отвечавшего за монтаж и исправность пожарной сигнализации; Сергея Антюшина — охранника, который, по версии следствия, отключил систему оповещения о пожаре.
Все они также останутся под арестом до 25 мая.
Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Сгоревшее здание построено в 1968 году и являлось ранее кондитерской фабрикой, в 2013 году его переоборудовали в торгово-развлекательный комплекс, надстроив два этажа и проведя перепланировку.
Следственный комитет возбудил уголовное дело сразу по трем статьям: "Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Любимый Липецк