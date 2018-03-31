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Британия может закрыть торгпредставительство России
Лондон рассматривает вопрос о закрытии торгового представительства России в Лондоне.
Лондон рассматривает возможность закрытия российского торгпредства, которое там назвали "прибежищем шпионов". Об этом сообщает британское издание The Telegraph, ссылаясь на собственные источники.
Такая информация была обнародована на фоне резкого ухудшения отношений между двумя странами после начала скандала в связи с так называемым делом Скрипаля - высказанных британской стороной обвинениях в отравлении нервно-паралитическим веществом А324 в городе Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Ранее Британия выслала 23 российских дипломата, а 30 марта по непонятным причинам задержала на три часа в лондонском аэропорту Хитроу рейс российской авиакомпании. Пассажирам было сказано покинуть салон, при этом никаких объяснений дано не было. В результате вылет в Москву, намеченный на 17.15, состоялся лишь в 22.55 по Гринвичу.
"Мы стали свидетелями еще одной грубой провокации британских властей. Силами пограничной службы и таможни было досмотрено воздушное судно, - прокомментировало посольство РФ в Великобритании действия британской стороны. - Такого рода вещи происходят крайне редко и являются по большому счету чрезвычайными. Более того, британцы пытались досмотреть самолет без присутствия экипажа, что категорически запрещается действующими правилами. После прибытия в аэропорт сотрудника Посольства и долгих переговоров удалось отстоять участие командира корабля в досмотре. По итогам досмотра англичане отказались предоставить какие-либо письменные документы, в которых была бы указана причина этой акции, ее правовая основа и результаты.
Наши попытки оперативно связаться с МИД Великобритании с целью выяснить причины некорректных действий британских сотрудников не привели к результатам. Посольством направлена нота с требованием к британской стороне дать разъяснения в связи с произошедшим".
Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, не исключено, что "эта очередная провокация понадобилась властям Великобритании для того, чтобы любыми способами спасти свою капитально подорванную репутацию в связи с так называемым "делом Скрипалей", - пишет "Российская газета".
Такая информация была обнародована на фоне резкого ухудшения отношений между двумя странами после начала скандала в связи с так называемым делом Скрипаля - высказанных британской стороной обвинениях в отравлении нервно-паралитическим веществом А324 в городе Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Ранее Британия выслала 23 российских дипломата, а 30 марта по непонятным причинам задержала на три часа в лондонском аэропорту Хитроу рейс российской авиакомпании. Пассажирам было сказано покинуть салон, при этом никаких объяснений дано не было. В результате вылет в Москву, намеченный на 17.15, состоялся лишь в 22.55 по Гринвичу.
"Мы стали свидетелями еще одной грубой провокации британских властей. Силами пограничной службы и таможни было досмотрено воздушное судно, - прокомментировало посольство РФ в Великобритании действия британской стороны. - Такого рода вещи происходят крайне редко и являются по большому счету чрезвычайными. Более того, британцы пытались досмотреть самолет без присутствия экипажа, что категорически запрещается действующими правилами. После прибытия в аэропорт сотрудника Посольства и долгих переговоров удалось отстоять участие командира корабля в досмотре. По итогам досмотра англичане отказались предоставить какие-либо письменные документы, в которых была бы указана причина этой акции, ее правовая основа и результаты.
Наши попытки оперативно связаться с МИД Великобритании с целью выяснить причины некорректных действий британских сотрудников не привели к результатам. Посольством направлена нота с требованием к британской стороне дать разъяснения в связи с произошедшим".
Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, не исключено, что "эта очередная провокация понадобилась властям Великобритании для того, чтобы любыми способами спасти свою капитально подорванную репутацию в связи с так называемым "делом Скрипалей", - пишет "Российская газета".