33 минуты назад
Капитан рассказал о деталях досмотра российского самолета в Лондоне
Капитан экипажа досмотренного в лондонском аэропорту Хитроу российского самолета авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Митрофанов рассказал о том, что внезапная проверка лайнера сотрудниками британских правоохранительных органов была связана с поиском ими запрещенных предметов.
"По прибытии в Лондон, в Хитроу, после высадки пассажиров явилась группа людей в составе пяти-шести человек с собакой и предъявила требования к экипажу о том, что им необходимо произвести осмотр воздушного судна на предмет запрещенных предметов к перевозке", - сказал он.
Митрофанов отметил, что был единственным, кому было разрешено остаться на борту лайнера. По его словам, досмотр длился пять - семь минут. "Никаких актов досмотра, причин, ничего мне не сказали", - добавил он.
"Я даже не мог наблюдать за их действиями. По нашим правилам каждый проверяющий должен сопровождаться бортпроводниками, - сообщил командир. - Только по согласованию с консулом, с представителями безопасности полетов мы пошли на это действие для того, чтобы завершить рейс".
30 марта в "Аэрофлоте" сообщили, что власти Великобритании без предъявления причин провели осмотр воздушного судна, заставив членов экипажа покинуть самолет и изолировав командира в кабине пилотов. В компании отметили, что такие действия "абсолютно не соответствуют мировой практике проведения таких досмотров".
Посольство России в Великобритании направило ноту в британский МИД с требованием разъяснить произошедшее.
Посольство России в Великобритании отправило в британский МИД ноту с требованием разъяснить причины досмотра самолета "Аэрофлота". На его борту британские таможенники лондонского Хитроу накануне искали запрещенные к перевозке предметы. Борт был задержан без объявления причин. Всех членов экипажа, кроме пилота, заставили покинуть воздушное судно на время досмотра.
Перед журналистами пилоты рейса Лондон-Москва появились уже глубокой ночью. Борт задержали почти на три часа. Сам полёт прошёл в штатном режиме, а вот перед его началом экипаж заставили поволноваться незваные гости.
Самолёт "Аэрофлота" приземлился в пятницу днём по расписанию в аэропорту Хитроу. Пассажиры покинули лайнер, экипаж готовился к предстоящему полёту домой, как вдруг на борт поднялись люди в форме и без объяснения причин попросили команду покинуть воздушное судно. Якобы, для того, чтобы сотрудники таможни могли осмотреть лайнер. Командир вежливо предложил провести все необходимые процедуры в его присутствии, после чего ему — дабы не тратить время — настойчиво рекомендовали оставаться в кабине пилотов и приступили к обыску. Следом — проверке подверглись члены экипажа.
"Отказ пилота покинуть самолёт — это лишь чёткое следование инструкциям", — заявили в "Аэрофлоте". А вот англичане, по мнению российской авиакомпании, нарушили принятые в мировой практике нормы проведения подобных досмотров.
В целях безопасности, уже после местных полицейских, самолёт осмотрели члены экипажа вместе с российскими дипломатами. На всякий случай. В Москве назвали действия британской таможни — провокацией. В Хитроу немедленно выехали сотрудники российского посольства и потребовали — цитата: "вернуть ситуацию в правовое русло".
Между тем, в Скотланд-Ярде поспешили откреститься от этого инцидента. В лондонской полиции заявили, что не принимали участие в осмотре российского самолёта, однако о случившемся они осведомлены. На этом комментарии от британской стороны пока исчерпаны.
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29.03.2018 15:06В мире