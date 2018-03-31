Спорт

38 минут назад

Тернистый путь к успеху юного боксера

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Тернистый путь к успеху юного боксера

13-летний паренек потом и кровью добыл себе место на пьедестале почета первенства России.

Представители бокса Липецкой области в последнее время крайне редко радуют нас своими успехами, но поклонники этого вида спорта получили «радости скупую телеграмму» из поселка Витязево под Анапой, где завершилось первенство России среди юношей 2004-05 г.р.

Воспитанник елецкого клуба «Наследие бокса» Захар Зверев стал «бронзовым» призером соревнований. При этом юному боксеру на пути к пьедесталу пришлось вынести немало испытаний.

В весовой категории до 59 кг ельчанин первые два боя выиграл у традиционно сильных бойцов с Северного Кавказа - Саида-Магомеда Абдуева из Грозного и Ислама Узденова из Карачаево-Черкессии. Причем последнего Захар победил единогласным решением судей – 5:0.

Третий бой Зверев проводил с Артемом Коробановым из Губкина. На кону стоял выход в финал, соперники были достойны друг друга. Но судьи отдали победу сопернику.

Коробанов затем в бою за «золото» уступил Ярославу Шаханову из Туапсе. Зверев, как и другой полуфиналист Антон Комаров из Нового Уренгоя разделили 3-е место и получили по бронзовой награде.

На долю совсем еще юного Захара Зверева в последнее время выпала колоссальная нагрузка. Дело в том, что путевки на первенство России получали победители соревнований в своих федеральных округах. Захар в первенстве ЦФО занял … 2-е место, проиграв в финале своему сопернику. Но елецкому пареньку решили дать шанс - тренеры отправили его на двухнедельный сбор в Анапу. Там Захару пришлось несладко: достаточно сказать, что подросток скинул в весе целых пять килограммов – с 63 до 58 и тренеры сборной, рассмотрев потенциал, допустили ельчанина к первенству страны.

Впереди у 13-летнего паренька вновь сложная работа. Как призера первенства страны, его оставили в сборной, чтобы на сборах в Кисловодске готовить к отборочным турнирам на первенство Европы среди сверстников.

Добавим, что в Витязево выступали еще два наших земляка – что характерно, оба ельчане. Но Никита Полухин в весе до 38,5 кг уступил в первом бою, а Игорь Заяц (59 кг) во втором.

Фото size-up.ru

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Комментарии (1)

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Сенсей

31 минуту назад
У этих товарищей сильные проблемы со здоровьем в итоге. Зачем калечить своего ребенка?
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