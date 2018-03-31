Общество

54 минуты назад

В Липецке устроят конкурс танцующих собак

234
#собаки #конкурс #танцы
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В Липецке устроят конкурс танцующих собак

Интересное соревнование состоится на стадионе.

12 мая в Липецке на стадионе «Динамо» запланировано проведение шоу собак «В погоне за мечтой». В соревнование смогут принять участие владельцы собак и только их привитые питомцы, обладающие паспортами.

Турнир будет проходить в четырех дисциплинах: фристайл (танцы с собакой), каникросс(соревнования по бегу владельца с собакой), аджилити(турнир на ловкость), дог-пуллер(прыжки за предметом). Участников будут оценивать в трех возрастных группах: взрослые, подростки и дети. В каждой дисциплине смогут выступить не более 15 участников.

Вход свободный. Старт веселого праздника в 10 часов.

Фото: https://headway.life/

234
#собаки #конкурс #танцы
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