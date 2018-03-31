Общество
57 минут назад
Жители «Университетского» вышли с инициативой
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Самому благоустроенному району не хватает банального.
Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Людмила Присекина вынесла на обсуждение предложение, касающееся микрорайона «Университетский» в Липецке. Неоднократно признанному самым благоустроенным району не хватает сущего пустяка – пешеходного перехода.
- Нужно поставить знак «Пешеходный переход» и нанести разметки на дороге. Переход нужен от дома № 3 по улице Бехтеева после дорожного кольца, в сторону Областной больницы, - считает Людмила.
Предложение о «зебре» на «Университетском» будет находиться на стадии народного голосования вплоть до конца апреля. Если за время обсуждения идея наберет свыше 500 положительных откликов, то ее рассмотрят в мэрии Липецка.
- Нужно поставить знак «Пешеходный переход» и нанести разметки на дороге. Переход нужен от дома № 3 по улице Бехтеева после дорожного кольца, в сторону Областной больницы, - считает Людмила.
Предложение о «зебре» на «Университетском» будет находиться на стадии народного голосования вплоть до конца апреля. Если за время обсуждения идея наберет свыше 500 положительных откликов, то ее рассмотрят в мэрии Липецка.
2 643
как
Борис Джонсон