Общество

57 минут назад

Жители «Университетского» вышли с инициативой

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#инициатива #дорожное движение
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Жители «Университетского» вышли с инициативой

Самому благоустроенному району не хватает банального.

Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Людмила Присекина вынесла на обсуждение предложение, касающееся микрорайона «Университетский» в Липецке. Неоднократно признанному самым благоустроенным району не хватает сущего пустяка – пешеходного перехода.

- Нужно поставить знак «Пешеходный переход» и нанести разметки на дороге. Переход нужен от дома № 3 по улице Бехтеева после дорожного кольца, в сторону Областной больницы, - считает Людмила.

Предложение о «зебре» на «Университетском» будет находиться на стадии народного голосования вплоть до конца апреля. Если за время обсуждения идея наберет свыше 500 положительных откликов, то ее рассмотрят в мэрии Липецка.
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#инициатива #дорожное движение
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Комментарии (2)

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как

13 минут назад
все сложно бюракраты вонючие гнать этого этого*мэра* взашей
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Борис Джонсон

23 минуты назад
Может вам ещё подземный прокопать ! Полетаете как я на воздушных шариках , только трусы с ромашками купите.
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