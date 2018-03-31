Культура

сегодня, 10:07

Фотографии фронтового корреспондента выставят в Липецке

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#фотовыставка
Фотографии фронтового корреспондента выставят в Липецке

«С «Лейкой» и блокнотом» - так называется выставка, которая пройдет в Липецком областном краеведческом музее.Выставка посвящена липчанину Ивану Александровичу Нарциссову – военному фотографу и корреспонденту

В апреле нынешнего года ему Ивану Нарциссову исполнилось бы 105 лет. Его фотографии знакомы старшему поколению нашего края,  они печатались в областных газетах «Ленинец» и «Ленинское знамя».

Свой творческий путь Иван Александрович начинал фотокорреспондентом республиканской молодёжной газеты «Комсомолец Киргизии» в г. Фрунзе, куда он был направлен ЦК комсомола. В первые дни войны его часть перебросили на фронт, в действующую армию. Первый бой он принял в Смоленской области. Прошёл путь от Ельни до Берлина. Работал в газетах «За Победу!», «Советский гвардеец», «Бой за Родину», был награждён медалью «За боевые заслуги», двумя орденами «Красной Звезды», удостоен и других наград.

После окончания войны работал фотокорреспондентом газеты «Колхозный путь», сотрудничал с газетой «Ленинец», помещал фоторепортажи в газете «Ленинское знамя». Умер Нарциссов И.А. в Липецке, в 1986 году.

На выставке из фондов музея  можно увидеть, прежде всего, тот самый фотоап-парат «Лейка», с которым он прошёл войну, его публикации в газетах разных лет, книги, рассказывающие о нём, и, конечно же, фотографии, которые Иван Александрович сам передал в областной музей. Часть фотографий военного времени находится в постоянной экспозиции зала «Липецкий край в годы Великой Отечественной войны». В этом же зале находится и уникальный экспонат, переданный фотографом – ключ от одного из кабинетов рейхстага.

Выставка будет работать с 13 апреля до конца месяца.

Фото: www.museum48.ru

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#фотовыставка

Комментарии (2)

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ВОТ ВАМ

32 минуты назад
И новое поколение дебилов.Не знают ЛЕ ЙКУ.Это фотоаппарат.
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Что?

сегодня, 10:45
С лейкой? Огородник что-ли?
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