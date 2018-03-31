Экс-липчанин выиграл в шахматы 10 тысяч евро

«Кочевник» Санан Сюгиров добился самого значимого успеха в карьере.

Самый известный шахматист, когда-либо представлявший на соревнованиях Липецкую область, 25-летний гроссмейстер Санан Сюгиров стал «бронзовым» призером завершившегося в грузинском Батуми чемпионата Европы.

Этот результат стал пока самым главным в карьере шахматиста, чье становление прошло в Липецке.

В 11 турах Санан одержал пять побед и шесть раз сыграл вничью, набрав в общей сложности 8 очков.

Победителем чемпионата стал Иван Шарич из Хорватии, у которого в активе оказалось на 0,5 очка больше. Следом сразу 6 шахматистов набрали по 8 очков, но по дополнительным показателям вторым был признан Радослав Войташек из Польши, третьим – Сюгиров.

Сильнейшие шахматисты Старого Света получили солидные призовые: чемпион – 25 тысяч евро, второй призер – 15 тысяч, обладатель третьего места – 10 тысяч евро. Кроме того, участники, занявшие места с 1 по 23-е получили путевки на Кубок мира.

Добавим, что Сюгиров в прошлом двукратный чемпион мира среди юношей (2003 и 2007 гг.), трёхкратный чемпион Европы среди юношей (2004, 2005, 2007 гг.), чемпион России среди юниоров до 20 лет (2008 г.) – все эти титулы уроженец Элисты завоевал, представляя Липецкую область.

Несколько лет назад Санан покинул наш славный край, неоднократно менял спортивную прописку и на данный момент представляет Тольятти. Среди действующих шахматистов он занимает 24-е место в рейтинге в России, и 100-е в мире.

Нужно добавить, что нынешний сезон на международном уровне складывается для российских шахмат не так удачно. В турнире восьми претендентов на звание чемпиона мира по шахматам ни один из трех российских гроссмейстеров Сергей Карякин (итоговое 3-е место), Владимир Крамник (5-е) и Александр Грищук (6-е) не смог завоевать право оспаривать титул у действующего чемпиона шведа Магнуса Карлсена.

Право бросить вызов шведу обеспечил себе Фабиано Каруна (США), матч за звание чемпиона мира пройдет с 9 по 28 ноября без россиян, и никакого ремейка «Карлсен-Карякин» мы не увидим.



Фото www.chess.com

