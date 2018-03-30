Происшествия

35 минут назад

На улице Циолковского столкнувшиеся иномарки снесли дорожный знак

6 418
#авария #ДТП
На улице Циолковского столкнувшиеся иномарки снесли дорожный знак

У одной машины вырвало колесо.

Сегодня вечером в Липецке на улице Циолковского у дома №10/1 столкнулись автомобиль "Ситроен" и "Фольксваген". После столкновения автомобили вынесло на обочину и один из них снес столб с дорожным знаком.

Обе машины получили серьезные повреждения - у  "Ситроена" даже вырвало колесо.

О пострадавших в аварии данных пока нет.


img-big-0
img-big-1
img-big-2
img-small-0
img-small-1
img-small-2
6 418
#авария #ДТП

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Палка

5 минут назад
Если на 100 км ровной прямой пустой дороге будет стоять один столб. Мы дырявые дрочеры на своих суицидных иножоповозках в него в первый день уе 6емся. Это система самонаведения нашего неуправляемого инохлама!
ответить

Ветка

6 минут назад
Палка, У нас всяких пробитых дырявых, высерков вонючих шлюх, ура-ПУТриотов, мгеровского ПИ ДАРЬЯ, потомственных сволочей, жлобов-импотентов, колхозных мудаков, микрочленов и просто быдла разных мастей наблюдается рабское поклонение иносраным жоповозкам с последующим онанизмом и фетишизмом
ответить

Палка

7 минут назад
Я в своем инотазу на ходу всегда шпарю себе горловой минет
ответить

Ветка

8 минут назад
Палка, а ты походу на инотаз заработать не можешь))))
ответить

Палка

10 минут назад
Второй фанфурик какой то ядрёный мне попался. Может, стоит поискать печеньки на закуску?
ответить

Палка

27 минут назад
Каждый день мы неадекватные сумасшедшие при дурки с иносранью головной башки создаем новости на этом сайте: инотаз улетел в кювет, инотаз влетел в столб, инотаз наехал на пешехода, инотаз развалился в яме, инотаз выехал навстречку, инотазами засрали тротуары и газоны, инотаз размазали грузовиком, инотаз сгорел, инотаз перевернулся, инотаз въехал в автобус. Почему это происходит? Да потому что: нам отмороженным придуркам и потомственным алкашам выдают права, нам безмозглому быдлу рекламируют нерусское ГАВНО и втюхивают инотазы, нам вонючим рукожопым нищебродам банки дают кредиты, и нас - понахавший зассатый люмпен некому выгнать отсюда поганой метлой.
ответить

Еще в рубрике

Полицейские поймали юных автоворов
#кража
34
Полицейские поймали юных автоворов

сегодня, 15:46

Происшествия
Молодая мать устроилась продавцом и присвоила выручку
#кража
12
Молодая мать устроилась продавцом и присвоила выручку

сегодня, 14:11

Происшествия
Правоохранители в Липецке накрыли подпольный покерный клуб
#игорный бизнес
47
Правоохранители в Липецке накрыли подпольный покерный клуб

сегодня, 12:10

Происшествия
Мужчины бились в конвульсиях в торговом центре
#наркотики #хулиганство
31
Мужчины бились в конвульсиях в торговом центре

сегодня, 10:30

Происшествия
В Липецке пропала девушка, которую уже пытались украсть
#пропавшие без вести #Эльвира Нурмагомедова
7
В Липецке пропала девушка, которую уже пытались украсть

сегодня, 09:20

Происшествия
22-летняя девушка пострадала в столкновении маршрутки и «десятки»
#авария #ДТП
6
22-летняя девушка пострадала в столкновении маршрутки и «десятки»

сегодня, 08:42

Происшествия