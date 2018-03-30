Происшествия
35 минут назад
На улице Циолковского столкнувшиеся иномарки снесли дорожный знак
У одной машины вырвало колесо.
Сегодня вечером в Липецке на улице Циолковского у дома №10/1 столкнулись автомобиль "Ситроен" и "Фольксваген". После столкновения автомобили вынесло на обочину и один из них снес столб с дорожным знаком.
Обе машины получили серьезные повреждения - у "Ситроена" даже вырвало колесо.
О пострадавших в аварии данных пока нет.
Обе машины получили серьезные повреждения - у "Ситроена" даже вырвало колесо.
О пострадавших в аварии данных пока нет.
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