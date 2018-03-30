На улице Циолковского столкнувшиеся иномарки снесли дорожный знак

У одной машины вырвало колесо.

Сегодня вечером в Липецке на улице Циолковского у дома №10/1 столкнулись автомобиль "Ситроен" и "Фольксваген". После столкновения автомобили вынесло на обочину и один из них снес столб с дорожным знаком.



Обе машины получили серьезные повреждения - у "Ситроена" даже вырвало колесо.



О пострадавших в аварии данных пока нет.





