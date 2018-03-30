Общество

56 минут назад

На улице Московской 5 пожарных машин приехали тушить подгоревшую курицу

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#Пожар #МЧС
На улице Московской 5 пожарных машин приехали тушить подгоревшую курицу

Возгоранию в жилой 9-этажке сразу присваивают высшую категорию сложности.

Сотрудники пожарной службы были подняты по тревоге и стянуты к дому №89 на улице Московской.

Здесь в одной из квартир первого подъезда на 3-м этаже произошел пожар. В этом доме 9 этажей, в нем живет немало людей – таким пожарам сразу присваивается наивысшая категория сложности. Поэтому бороться с бедствием прибыли сразу 5 пожарных машин.

По словам местных жителей, дым валил в подъезд со страшной силой, а запах гари ощущался даже на верхнем этаже.

Впрочем, пожар оказался не столь серьезным. Как выяснил GOROD48, ЧП случилось на кухне, когда хозяева на плите готовили еду (по версии жителей дома – жарили курицу). В какой-то момент «что-то пошло не так». Неизвестно, по какой причине жильцы квартиры сами не справились с ситуацией, а допустили, что бы дым начал валить из квартиры к соседям, которые и вызвали по телефону службу «01».

В настоящий момент пожар ликвидирован, пострадавших нет, особого ущерба не нанесено, если не считать того, что в подъезде продолжает дурно пахнуть.

Фото edaetoprosto.ru

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#Пожар #МЧС

Комментарии (1)

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24 минуты назад
Извещатели дыма ствьте себе, не так дорого стоят, к примеру, Рубеж ИП 212-142
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