На улице Московской 5 пожарных машин приехали тушить подгоревшую курицу

Возгоранию в жилой 9-этажке сразу присваивают высшую категорию сложности.

Сотрудники пожарной службы были подняты по тревоге и стянуты к дому №89 на улице Московской.

Здесь в одной из квартир первого подъезда на 3-м этаже произошел пожар. В этом доме 9 этажей, в нем живет немало людей – таким пожарам сразу присваивается наивысшая категория сложности. Поэтому бороться с бедствием прибыли сразу 5 пожарных машин.

По словам местных жителей, дым валил в подъезд со страшной силой, а запах гари ощущался даже на верхнем этаже.

Впрочем, пожар оказался не столь серьезным. Как выяснил GOROD48, ЧП случилось на кухне, когда хозяева на плите готовили еду (по версии жителей дома – жарили курицу). В какой-то момент «что-то пошло не так». Неизвестно, по какой причине жильцы квартиры сами не справились с ситуацией, а допустили, что бы дым начал валить из квартиры к соседям, которые и вызвали по телефону службу «01».

В настоящий момент пожар ликвидирован, пострадавших нет, особого ущерба не нанесено, если не считать того, что в подъезде продолжает дурно пахнуть.



Фото edaetoprosto.ru

