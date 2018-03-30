После публикации GOROD48 проблемный забор в 19-м микрорайоне снесли (ФОТО)

Рабочие появились на следующий день после нашей заметки.

Мы уже не раз писали о ситуации сложившейся на пересечении улиц Московской и Сержанта Кувшинова, где из-за переноса пешеходного перехода сложилась опасная ситуация.

Получилось так, что до новой «зебры» жителям домов №85, 87, 89 приходилось идти десятки метров прямо по проезжей части, рискуя быть сбитыми. Или можно было перебежать дорогу в неположенном месте. По этому опасному маршруту ходят десятки подростков, потому что другого пути, чтобы попасть в школу, у них нет.

После нашей первой публикации дорогу школьникам все-таки сделали… ну как сделали – прорезали дырку в заборе, ограничивающему подход к детскому садику. Пришлось подросткам столкнуться с другой угрозой – металлические штыри от спиленной части забора торчали во все стороны и на скользкой дороге кто-нибудь мог упасть и получить увечье.

Вторая публикация вышла на GOROD48 28 марта. Реакция на нее последовала незамедлительно. Уже на следующий день к торчащим трубам приехали рабочие и демонтировали весь забор. Так спустя полгода после «переезда» пешеходного перехода у людей появилась возможность добраться до новой «зебры» без риска для здоровья.







Если бы здесь еще положили ровный асфальт, то все сложности с дорогой к новому переходу исчезли бы.

Любопытно и другое: что мешало решить вопрос по-человечески сразу после переноса «зебры», не вызывая недовольства у местных жителей и шумихи в СМИ?

Фото Юлии Викторовой и Маргариты Асташовой.