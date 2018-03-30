«Металлург» в краеведческом музее представит своего «Зидана»

Завтра «красно-черные» проведут заключительный спарринг, а 1 апреля приглашает фанатов в музей.

За неделю до рестарта первенства России в зоне «Центр» второго дивизиона футболистов «Металлурга» ждут две важнейшие встречи – на футбольном поле и в областном краеведческом музее.

Заключительный спарринг

Завтра, 31 марта «сталевары» проведут заключительный подготовительный спарринг с выступающим в первенстве «Черноземья» «Атомом» (Нововоронеж, Воронежская область).

Главный тренер Сергей Машнин сумел добиться, чтобы игра состоялась на стадионе «Сокол», на котором команде весной предстоит провести и официальные встречи. Работники стадиона предприняли воистину героические усилия, чтобы очистить футбольное поле от снега и льда, а также с помощью специальной техники справиться с большими лужами, которые препятствовали бы игре в футбол.







Матч 31 марта начнется в 15.00. Добавим, что в прошлом году «красно-черные» уже встречались с «Атомом» в контрольной игре и победили – 2:0.

Встреча с болельщиками

На следующий день в воскресение 1 апреля липецкая команда проведет встречу со своими болельщиками. Она пройдет в необычном месте – липецком областном краеведческом музее.

Выбор не случаен, ведь игроки главного клуба области в один день сделают сразу два добрых дела: и пообщаются с поклонниками, и откроют выставку, посвященную проведению в России чемпионата мира «Футбол: просто игра?!». На выставке будут представлены фотографии, футбольные мячи с автографами знаменитых игроков, кубки, дипломы, значки, сувениры, афиши, буклеты, футбольная форма, коллекция шарфов футбольных клубов и вымпелов российских и зарубежных команд. В экспозицию войдут предметы из запасников краеведческого музея, ФК «Металлург». Немалую часть предметов из своей личной коллекции представил главный «собиратель истории» липецкого футбола, один из лучших игроков в истории «Металлурга» мастер спорта СССР Олег Лизнев.

После открытия выставки и награждения творческой молодежи в актовом зале на втором этаже музея состоится, собственно, встреча с болельщиками.

- Важная часть встречи – представление новичков, в том числе самого именитого новобранца второго дивизиона вернувшегося к родным пенатам опытного воспитанника липецкого футбола Романа Войделя, который по уровню своей игры для нас – как Зидан для мирового футбола. Все члены клуба – от генерального директора до игроков с удовольствием ответят на вопросы зрителей, выслушают советы, напутствия и пожелания. Истинных любителей футбола это мероприятие просто не может не заинтересовать, - рассказал GOROD48 генеральный директор клуба Антон Копышов.

Начало «Дня футбола» в липецком областном краеведческом музее 1 апреля в 12.00.

А первый официальный матч «Металлург» проведет через неделю – 7 апреля на стадионе «Сокол» наша команда примет белгородский «Энергомаш». Стартовый свисток прозвучит в 15.00.