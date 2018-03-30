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Клещи проснулись и уже кусают липчан

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#Клещи #боррелиоз #укусы
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Клещи проснулись и уже кусают липчан

В этом году подвергнут акарицидной обработке от злодеев-насекомых меньше территории, чем в 2017-м.

Весна в Липецкой области еще не окончательно вступила в свои права, а в регионе уже проснулись клещи.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзораа по Липецкой области, на данный момент к медикам обратились уже два человека с жалобами на укусы клещей. Правда, один пациент получил укус в другом регионе – в Сочи, но и на территории нашего региона клещи уже нашли себе жертву.

Первый укус клеща в нынешнем году в Липецкой области был зафиксирован 26 марта. Это позже, чем в прошлые годы: в 2017 году вредные насекомые начали докучать людям с 10 марта, в 2016 году – с 11 марта.

Укусы клещей опасны тем, что могут вызвать заболевание, поражающее центральную нервную систему – боррелиоз. В прошлом году эту заразу подхватили 57 человек – в это в 1,6 раза больше, чем годом ранее. Всего же клещи в прошлом году покусали 5 157 человек

Одним из средств борьбы с клещами являются акарицидные обработки: в прошлом году они затронули 765 га. Судя по данным Роспотребнадзора, в этом году площадь обрабатываемых территорий сократится: будут обеззаражены 500 га – в первую очередь места отдыха и массового пребывания людей - летние оздоровительные учреждения, детские, парки, лесопарковые зоны, пляжи, стадионы, садоводческие кооперативы, кладбища. Получается, что активность клещей растет, а площадь обрабатываемых территорий в регионе сокращается.

Специалисты и медики предупреждают липчан, что лучшие средства борьбы с укусами клещей и их последствиями – надевать плотную одежду и головные уборы при походах в лес и выездах на природу, проверять себя и товарищей на предмет присасывания насекомых. В случае укуса необходимо срочно обратиться к врачам.

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#Клещи #боррелиоз #укусы
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Комментарии (1)

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skrip

47 минут назад
Получается, что активность клещей растет, а площадь обрабатываемых территорий в регионе сокращается.......................И что удивительного.Все территории где прозибают члены народных собраний и приравненные к ним будут обработаны и не единожды за сезон.А челядь должна заботиться о себе сама.
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