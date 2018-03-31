Общество

23 минуты назад

60-летнюю продавщицу поймали на неоднократной продаже пива подросткам

3 165
#алкоголь
60-летнюю продавщицу поймали на неоднократной продаже пива подросткам

Теперь женщине грозит суд.

Полиция завершила расследование уголовного дела 60-летней продавцы коммерческого киоска, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ст.151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно».

В ходе расследования установлено, что 60-летняя продавщица киоска, расположенного в поселке Сырский Рудник, 7 февраля продала подростку 1,5-литровую бутылку пива. При этом, женщину уже ловили на подобном нарушении -  в ноябре прошлого года ее оштрафовали на 30 000 рублей за продажу алкоголя несоврешеннолетним.

29 марта уголовное дело продавщицы направлено в мировой суд Советского судебного района Липецка для принятия решения.

3 165
#алкоголь

Комментарии (3)

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Пдн щицы

5 минут назад
Подставляют шмар какие на учете у них стоят тем самым колы свои закрывают
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ПЕРЕЦ

13 минут назад
штраф 50 тыс рублей
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Шурик

13 минут назад
никак не уймется сучка
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