Нарушители правил торговли в марте пополнили бюджет более чем на 1 миллион рублей

На нарушителей составили 200 протоколов.

200 протоколов об административных правонарушениях в сфере потребительского рынка региона были составлены в марте 2018 года.

Как сообщили в управлении потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области, за месяц нарушители уплатили штрафов на 1 250 108,71 рублей.

В текущем месяце продолжалась борьба со стихийной торговлей в регионе, в общей сложности задержали 185 продавцов, осуществлявших деятельность вне розничных рынков. У них было изъято более 150 кг продовольственных товаров и более 800 единиц товаров непродовольственной группы.

Были установлены факты нарушения антиалкогольного законодательства. В отношении двух индивидуальных предпринимателей составлены протоколы, изъяты 79 бутылок контрафактной водки.



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