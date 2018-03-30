Общество

сегодня, 17:30

Нарушители правил торговли в марте пополнили бюджет более чем на 1 миллион рублей

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#Потребительский рынок. товары. маркировка #нарушения
Нарушители правил торговли в марте пополнили бюджет более чем на 1 миллион рублей

На нарушителей составили 200 протоколов.

200 протоколов об административных правонарушениях в сфере потребительского рынка региона были составлены в марте 2018 года.

Как сообщили в управлении потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области, за месяц нарушители уплатили штрафов на 1 250 108,71 рублей.

В текущем месяце продолжалась борьба со стихийной торговлей в регионе, в общей сложности задержали 185 продавцов, осуществлявших деятельность вне розничных рынков. У них было изъято более 150 кг продовольственных товаров и более 800 единиц товаров непродовольственной группы.

Были установлены факты нарушения антиалкогольного законодательства. В отношении двух индивидуальных предпринимателей составлены протоколы, изъяты 79 бутылок контрафактной водки.

Фото utro.news

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#Потребительский рынок. товары. маркировка #нарушения

Комментарии (8)

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гость

12 минут назад
да мужик пошёл,женскими трусами торгует.куда мы катимся
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Лариса

12 минут назад
Никто с этими торгашами не бориться-как торговали так и торгуют.Посмотрите у Магазина Линия-бойко торгуют уже месяц ретуальными цветами,на по.Мира тоже торгуют и везде по всему городу! Разрешения на торговлю нет,налоги не платят,!!! Безобразия!!!
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Таврия

31 минуту назад
На фото таврия пикап.
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Площадь Победы

44 минуты назад
как была похожа на базарную площадь, так и осталась! такое чувство, что полицаи крышуют тамошних торговок! а эти пасхальные торгаши на остановке... понаставили свои трехметровые этажерки не пройти, не проехать, вечером грязища, мусор, коробушки. вы все пишете что борятся со стихийной торговлей... где борятся??? на бумаге опять!!! бюрократия и коррупция кругом!!! наверное стоит в прокуратуру обратиться, чтоб провели проверку по данному факту.
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правда

46 минут назад
Все делается умышленно. Пополнили бюджет , каким образом нас...ть. До сих пор отлавливают. , чтобы дань собирать. Бедные торговцы отстегивают большие деньги. Иначе покончили бы с ними давно.
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123

54 минуты назад
А почему коррупционеры не рубля не внесли?
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ЖОРА

сегодня, 17:44
ВЫ ТОЛЬКО И МОЖЕТЕ КАК ОБСОСАТЬ БАБУШЕК НА ДРУГОЕ ВЫ НЕ СПОСОБНЫ ДА И НЕ ПОЗВОЛЯТ
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WikiLeaks

сегодня, 17:42
а в реальности на три слишним должны пополнить у моих знакомых изъяли товара с точек на полтора ляма, так что не свистите потребпозор
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