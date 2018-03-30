сегодня, 17:30
Нарушители правил торговли в марте пополнили бюджет более чем на 1 миллион рублей
На нарушителей составили 200 протоколов.
200 протоколов об административных правонарушениях в сфере потребительского рынка региона были составлены в марте 2018 года.
Как сообщили в управлении потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области, за месяц нарушители уплатили штрафов на 1 250 108,71 рублей.
В текущем месяце продолжалась борьба со стихийной торговлей в регионе, в общей сложности задержали 185 продавцов, осуществлявших деятельность вне розничных рынков. У них было изъято более 150 кг продовольственных товаров и более 800 единиц товаров непродовольственной группы.
Были установлены факты нарушения антиалкогольного законодательства. В отношении двух индивидуальных предпринимателей составлены протоколы, изъяты 79 бутылок контрафактной водки.
Фото utro.news
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