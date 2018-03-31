Первый день апреля принесет небольшой дождь и тепло до +10

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью умеренные дожди, днем небольшие, местами умеренные дожди.

Ветер южный, 8-13 м/сек., местами порывы до 18 м/сек. Температура ночью от 0 до 5 градусов тепла, днем от 5 до 10 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, умеренные дожди. Температура ночью от 1 до 3 градусов тепла, днем от 6 до 8 градусов тепла.