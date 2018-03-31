Погода в Липецке

сегодня, 16:45

Первый день апреля принесет небольшой дождь и тепло до +10

5 970
#потепление
3
Первый день апреля принесет небольшой дождь и тепло до +10

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью умеренные дожди, днем небольшие, местами умеренные дожди.

Ветер южный, 8-13 м/сек., местами порывы до 18 м/сек. Температура ночью от 0 до 5 градусов тепла, днем от 5 до 10 градусов тепла. 

В Липецке облачно с прояснениями, умеренные дожди. Температура ночью от 1 до 3 градусов тепла, днем от 6 до 8 градусов тепла.

5 970
#потепление
3

Комментарии (5)

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Ктулху

18 минут назад
год собаки самый лучший, не факт, Солнце без пятен, год холодный. Человек мало что может сделать с климатом Земли. Всё решает Солнце. И какое будет лето тоже оно решает.
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002

52 минуты назад
Маршут 332 полное г.о.в.н.о,пока дождёшься дойдёшь пешком,хозяин их д.е.б.и.л
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год собаки самый лучший

52 минуты назад
6 апреля до +17 а после пасхи в отдельные дни до +22 а еще через неделю сформируется неподвижный антициклон влажность воздуха будет низкой 20% и ниже в условиях солнечной погоды воздух будет прогреваться до летних значений
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Ктулху

сегодня, 17:12
Как это, "не учите физику и химию в школе, и Ваша жизнь наполнится чудесами и волшебством" Я бы ещё добавил про экономику " и "Сказка А.Толстого "Золотой ключик" приобретёт реальные очертания"
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заходил на этот сайт

сегодня, 17:01
поймал бан. просят 7-8 т.р. Шучу, но кто рискнет проверить, дайте коммент)))))))))))
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