В Липецкую область приходит весна

В ближайшие трое суток территория Центрального федерального округа будет находиться под влиянием циклона с Атлантики, ожидаются осадки - 31 марта в виде снега, мокрого снега переходящего в дождь, 1-2 апреля в виде дождя.

Среднесуточные температуры воздуха составят 31 марта 0-2 градусов мороза, что на 2-3 градуса ниже нормы, 1-2 апреля прогнозируется до 4-6 градусов тепла, что на 2-4 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью умеренные, местами небольшие снег и мокрый снег, днем дождь и мокрый снег, местами возможен гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер южный, 7-12 м/сек., возможны порывы до 17 м/сек. Температура ночью -3 -8 градусов, днем от 1 до 6 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью умеренные снег и мокрый снег, днем дождь с мокрым снегом. Температура ночью от 4 до 6 градусов мороза, днем от 3 до 5 градусов тепла.

Самым теплым 31 марта в Липецке был в 1983 году: +17, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1952 году — 16 градусов мороза.