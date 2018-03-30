Погода в Липецке

22 минуты назад

В Липецкую область приходит весна

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#потепление
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В Липецкую область приходит весна

В ближайшие трое суток территория Центрального федерального округа будет находиться под влиянием циклона с Атлантики, ожидаются осадки - 31 марта в виде снега, мокрого снега переходящего в дождь, 1-2 апреля в виде дождя. 

Среднесуточные температуры воздуха составят 31 марта 0-2 градусов мороза, что на 2-3 градуса ниже нормы, 1-2 апреля прогнозируется до 4-6 градусов тепла, что на 2-4 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью умеренные, местами небольшие снег и мокрый снег, днем дождь и мокрый снег, местами возможен гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер южный, 7-12 м/сек., возможны порывы до 17 м/сек. Температура ночью -3 -8 градусов, днем от 1 до 6 градусов тепла. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью умеренные снег и мокрый снег, днем дождь с мокрым снегом. Температура ночью от 4 до 6 градусов мороза, днем от 3 до 5 градусов тепла. 

Самым теплым 31 марта в Липецке был в 1983 году: +17, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1952 году — 16 градусов мороза.

2 450
#потепление
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Комментарии (2)

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4 минуты назад
это будет не просто весна в 3 декаде апреля мы войдем в климатическое русло мая а то и июня будет солнечно а на фоне низкой влажности 17-23% в дневные часы воздух будет сильно прогреваться до летних значений и даже припекать по окончанию апреля средняя температура по весне уже будет около или выше нормы.
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Тина

19 минут назад
Какая хорошая новость!
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