Экономика

36 минут назад

В теневом секторе работала почти треть липчан

4 289
#теневая экономика
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В теневом секторе работала почти треть липчан

160 тыс. жителей Липецкой области в прошлом году были заняты в теневом секторе экономики — это 27,8% всего занятого населения. В целом по стране показатель был ниже — 19,8%, сообщает Росстат. 

В 2016 году в неформальном секторе работали 107 тыс. липчан, или 18,6% работающих. 

В стране число тех, кто выбрал работу «в тени» за год, напротив, снизилось — с 21,2% в 2016 году до 19,8% в 2017-м. Реже всего неформальный сектор выбирали жители Москвы (3,6%). Максимальные планки установили Чечня (63,9%), Дагестан (56%), Ингушетия (50,3%). 

10 тыс. липчан совмещали работу в неформальном и формальном секторе — практически для всех место «в тени» было дополнительным, еще около 151 тыс. выбрали этот источник доходов как единственный и основной.

4 289
#теневая экономика
1

Комментарии (4)

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Коренной

3 минуты назад
Изменений не будет, +1 на 2х работах пашешь,как проклятый,а деваться не куда,кушать хочется
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Патриот

3 минуты назад
Капитализм...Спасибо Ельцину за это!
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О чем

4 минуты назад
вы писать всегда пытаетесь работы нет где человек нашел там и устроился центр занятости почему держат до сих пор РАЗОГНАТЬ ведь они сорняки нашего общества ни чего не делают зарплату получают Наши деньги налогоплательщиков
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Изменений не будет

14 минут назад
В этом году ещё большее количество будет в тени.Царь создал эти условия и изменений в лучшую сторону не предвидится.Я как работал в тени,так там и останусь.Выхода нет.
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