В теневом секторе работала почти треть липчан

160 тыс. жителей Липецкой области в прошлом году были заняты в теневом секторе экономики — это 27,8% всего занятого населения. В целом по стране показатель был ниже — 19,8%, сообщает Росстат.

В 2016 году в неформальном секторе работали 107 тыс. липчан, или 18,6% работающих.

В стране число тех, кто выбрал работу «в тени» за год, напротив, снизилось — с 21,2% в 2016 году до 19,8% в 2017-м. Реже всего неформальный сектор выбирали жители Москвы (3,6%). Максимальные планки установили Чечня (63,9%), Дагестан (56%), Ингушетия (50,3%).

10 тыс. липчан совмещали работу в неформальном и формальном секторе — практически для всех место «в тени» было дополнительным, еще около 151 тыс. выбрали этот источник доходов как единственный и основной.