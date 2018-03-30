Общество

42 минуты назад

В расписание маршрута №28 вносятся изменения

2 364
#транспорт
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В расписание маршрута №28 вносятся изменения

Департамент транспорта информирует липчан о том, что с 3 апреля меняется расписание маршрута №28 «п. Сырский Рудник – НЛМК». 

По будням рейс отправлением от остановочного пункта «пос. Сырский» в 05:30 будет выполняться от остановочного пункта «Микрорайон «Европейский» в 05:25.

Подробную информацию о расписании движения транспорта общего пользования, в том числе время прохождения транспортного средства через конкретный остановочный пункт, можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефонам: 31-70-16, 31-80-15. Также время отправления транспортных средств от конечных остановочных пунктов размещено на официальном сайте МУП «ЛГТК».

2 364
#транспорт
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Комментарии (2)

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???

26 минут назад
Почему на всех транспортных новостях картинка с покойным троллейбусом ? Лепите уже новые автобусы .
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32525

27 минут назад
Вот и №28 сокращать начали скоро как №24 будет ходить раз в час и реже в прошлую субботу на Автовокзале сели в №28а думали ура мы еще уедем домой но увы он довез нас до Европейского и говорит дальше не едем только до Европейского пришлось еще и такси вызывать вопрос почему такое хамское отношение к живущим на Сырском ? не ужели на Европейском мало автобусов №27 и №27 идут один за одним проредили бы там а не трогали маршруты на Сырский №35 и №36 после 23 час уже нету зато №27 каждые 10 мин едут пустые а тут решили укоротить рудник дыра
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