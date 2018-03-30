42 минуты назад
В расписание маршрута №28 вносятся изменения
Департамент транспорта информирует липчан о том, что с 3 апреля меняется расписание маршрута №28 «п. Сырский Рудник – НЛМК».
Подробную информацию о расписании движения транспорта общего пользования, в том числе время прохождения транспортного средства через конкретный остановочный пункт, можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефонам: 31-70-16, 31-80-15. Также время отправления транспортных средств от конечных остановочных пунктов размещено на официальном сайте МУП «ЛГТК».
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