В расписание маршрута №28 вносятся изменения

Департамент транспорта информирует липчан о том, что с 3 апреля меняется расписание маршрута №28 «п. Сырский Рудник – НЛМК».

По будням рейс отправлением от остановочного пункта «пос. Сырский» в 05:30 будет выполняться от остановочного пункта «Микрорайон «Европейский» в 05:25.

Подробную информацию о расписании движения транспорта общего пользования, в том числе время прохождения транспортного средства через конкретный остановочный пункт, можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефонам: 31-70-16, 31-80-15. Также время отправления транспортных средств от конечных остановочных пунктов размещено на официальном сайте МУП «ЛГТК».