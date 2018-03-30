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28 минут назад

Липецкая вечЁрка: исчезновение студентки, подпольный покер и дополнительный выходной

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#обзор #события #вечЁрка
Липецкая вечЁрка: исчезновение студентки, подпольный покер и дополнительный выходной
Представляем вам обзор самых обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии интернет-читателей в пятницу, 30 марта.

Максимальное внимание сегодня приковано к новости про исчезновение студентки. 28 марта в Липецке пропала 18-летняя Эльвира Нурмагомедова. Девушка исчезла утром из университета права на улице Зегеля.

Не меньше липчан в пятницу волновало известие о том, что в ТРЦ «Европа» обнаружили бьющихся в конвульсиях мужчин. Их обнаружили около туалета на втором этаже. Туда вызвали наряд полиции.

Самое бурное обсуждение дня — требование выходного в честь Пасхи. «Мусульманские регионы давно ввели выходные дни на свои праздники. Настало время сделать тоже самое и в других регионах».

Тем временем немало откликов получила новость, касающаяся подпольного покерного клуба. Казино работало в двухэтажном доме на территории садоводческого товарищества в Правобережном округе города. Оказаться в нем мог не каждый, всех игроков проверяли или знали в лицо.

Вместе с этим своя порция эмоций досталась репортажу с Петровского моста. Работники ООО «Уваровская ПМК-22» ударными темпами снимают с него «дорожную рубашку» со скрепами трамвайных рельсов.
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#обзор #события #вечЁрка

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