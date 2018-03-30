Общество

58 минут назад

Бесплатный проезд на всех автобусных садоводческих маршрутах планируется сохранить

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#Садоводческие автобусы. сады #льготы #малообеспеченные
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Бесплатный проезд на всех автобусных садоводческих маршрутах планируется сохранить

Областной бюджет покроет расходы перевозчикам на 70 миллионов рублей.

Малообеспеченные граждане смогут бесплатно добраться до своих садоводческих участков. Проезд на садоводческих автобусах останется для них бесплатным, как и в прошлом году.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, об этом в ходе рабочего совещания заявил губернатор Олег Королев

- На это потребуется порядка 70 миллионов рублей из областного бюджета. Но мы считаем, что это необходимо сделать! Ведь речь идет о наименее обеспеченных слоях нашего населения, для которых садово-огородный участок – важная часть самообеспечения продуктами питания и пополнения семейного бюджета, – заявил губернатор.

Фото vesti-omsk.ru

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#Садоводческие автобусы. сады #льготы #малообеспеченные
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Комментарии (5)

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Пенсианер

8 секунд назад
Кудаж тебя деваться господин наш губернатор если мы на содах ничего не выростим то зимой задохнём , какже ты будеш рапортовать перед Путиным?
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Это как посмотреть

19 минут назад
Кирилл, ну и в чем проблема?У людей есть сады,с приходом весны туда потянется народ,по разным причинам иногда выгоднее на автобусе,мало ли-сломал руку или набухался с соседом,вот и едут на общественном транспорте.А вот посмотреть на это можно и с др. стороны-есть САДОВОДЧЕСКИЙ автобус,а зимой его ставят на маршрут 24.Разве так не может быть?И вообще-общественный транспорт-это 100% забота муниципальных властей,поэтому не сиди здесь на этом сайте,а пиши или иди на поклон к мэру.Во всем мире снижается кол-во авто в личном владении в пользу общественного транспорта.Так что не теряй времени,оглупляй Иванова и пр. чмырей из администрации,а то у них служебные Тойоты и им не ведомый твои проблемы!
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123

35 минут назад
С апреля автобусов на маршруте №28 и №28 а станет меньше а №302 больше часто автобусов №28 будут начинать свое движение не с Сырского а с Европейского и последние рейсы автобусы не будут доезжать до Рудника а только до Европейского.
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БЕСПЛАТРО

48 минут назад
Только СЫР в мышеловке.
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Кирилл

50 минут назад
С Ужасом жду садоводческий сезон - почему с ужасом ? так я уже на перед предвижу что снимутся на сады часть автобусов с маршрутов №24 и №24а их сейчас хрен дождешься одни №324 и №346 едут а если снимут хотя бы 2 автобусов то интервал будет час и более то есть ждать смысла вообще не будет.
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