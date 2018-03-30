58 минут назад
Бесплатный проезд на всех автобусных садоводческих маршрутах планируется сохранить
Областной бюджет покроет расходы перевозчикам на 70 миллионов рублей.
Малообеспеченные граждане смогут бесплатно добраться до своих садоводческих участков. Проезд на садоводческих автобусах останется для них бесплатным, как и в прошлом году.
Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, об этом в ходе рабочего совещания заявил губернатор Олег Королев
- На это потребуется порядка 70 миллионов рублей из областного бюджета. Но мы считаем, что это необходимо сделать! Ведь речь идет о наименее обеспеченных слоях нашего населения, для которых садово-огородный участок – важная часть самообеспечения продуктами питания и пополнения семейного бюджета, – заявил губернатор.
Фото vesti-omsk.ru
Пенсианер
Это как посмотреть
123
БЕСПЛАТРО
Кирилл