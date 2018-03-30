Культура

сегодня, 15:57

Липчане присоединятся к масштабному детскому проекту

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#Живая классика

В рамках проекта участники в возрасте от 10 до 17 лет читают вслух отрывки из своих любимых прозаических произведений.

4 апреля в 10:00 в Центре дополнительного образования Липецкой области состоится региональный этап всероссийского детского литературного проекта «Живая классика».

Как сообщают организаторы всероссийского проекта, конкурс юных чтецов «Живая классика» – самый масштабный детский, литературный проект в России. В течение первых пяти лет в нем приняло участие более 10 миллионов детей из 84 стан и 85 регионов России, конкурс стал лауреатом трех крупных премий, а Президент России Владимир Путин отметил, что считает реализацию «масштабного, поистине уникального проекта «Живая классика» востребованной, отвечающей духу и запросам времени инициативой, важным вкладом в дело популяризации чтения среди детей и подростков, развитие гуманитарного образования, в укрепление общего русскоязычного пространства».

В рамках проекта участники в возрасте от 10 до 17 лет читают вслух отрывки из своих любимых прозаических произведений.
Конкурс проходит в 5 этапов: школьный, городской и региональный туры, а затем финал в международном детском центре «Артек» и суперфинал на Красной площади в Москве.

Соревнование проходит только на русском языке. Участие для всех конкурсантов является бесплатным.

В 2016 году на главной сцене фестиваля «Красная площадь» победителей конкурса юных чтецов «Живая классика» награждал председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин.

Ежегодно среди членов жюри конкурса известные писатели, деятели культуры и искусства, мэтры отечественного кинематографа и журналисты. В разные годы в жюри «Живой классики» были: режиссёры Егор Кончаловский, Борис Грачевский и Сергей Голомазов, актёры Олег Табаков, Михаил Боярский, Иван Охлобыстин, Сергей Гармаш, Елена Захарова, Игорь Петренко, Михаил Полицеймако и Борис Смолкин, писатели Людмила Петрушевская, Григорий Остер, Виктор Ерофеев и Марина Дружинина, телеведущие Светлана Сорокина, Алла Михеева и многие другие.

Добавим, что региональный этап состоится в случае отмены в Липецке карантина.
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#Живая классика

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