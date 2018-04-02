Рейд судебных приставов по взысканию задолженностей в Фонд капитального ремонта

Работа по взысканию задолженностей с жителей региона в пользу Фонда капитального ремонта (ФКР) ведётся Управлением Федеральной службы судебных приставов по Липецкой области на постоянной основе. На сегодняшний день на исполнении в структурных подразделениях судебных приставов Управления находится 902 исполнительных производства о взыскании задолженности в пользу ФКР общего имущества многоквартирных домов на общую сумму 9 миллионов 203 тысячи рублей.

Всего окончено и прекращено с начала года 468 исполнительных производств на сумму 5 миллионов 861 тысяча рублей, из них окончено фактическим исполнением 401 исполнительное производство на сумму 5 миллионов 213 тысяч рублей. Частично взыскано 684 тысячи рублей. Окончено с актом о невозможности взыскания 47 исполнительных производств (3%). Прекращено 18 исполнительных производств на сумму 202 тысячи рублей.

В среднем сумма долга с физических лиц в пользу ФКР составляет порядка 10 тысяч рублей.

Проверить наличие задолженности можно посредством сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте Управления. Он позволяет по фамилии, имени, отчеству, дате рождения или наименованию юридического лица или индивидуального предпринимателя получить общедоступную информацию об исполнительном производстве. В случае выявления задолженности оплатить ее можно там же на сайте, не выходя из дома. Для тех граждан, которым все же привычнее платить по квитанции её также можно распечатать с сайта и оплатить в банке или на почте.

В случае неуплаты задолженности в добровольном порядке, по истечении 5-дневного срока со дня возбуждения исполнительного производства, судебным приставом-исполнителем выносится постановление о взыскании исполнительского сбора, размер которого составляет 7% от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества, но не менее одной тысячи рублей с должника-гражданина или должника – индивидуального предпринимателя и 10 тысяч рублей с должника-организации.



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