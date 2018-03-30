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Минюст Чехии подтвердил экстрадицию россиянина Никулина в США‍

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#Чехия #экстрадиция #Россия #Никулин
Минюст Чехии подтвердил экстрадицию россиянина Никулина в США‍

Чешский минюст подтвердил выдачу США россиянина Евгения Никулина, обвиняемого в организации хакерских атак на американские объекты.

Посольство России в Чехии не было информировано об экстрадиции в США россиянина Евгения Никулина, задержанного в Праге полтора года назад по запросу Вашингтона, и проверяет ее. Об этом в пятницу сообщил ТАСС пресс-секретарь дипломатического представительства Алексей Колмаков.

"Мы не были информированы об этом, - подчеркнул он. - Если подтвердится информация, что правительство Чехии, действительно, приняло решение о выдаче российского гражданина Евгения Никулина в США, то такой шаг у нас вызывает глубокое разочарование. Прага в очередной раз отдала предпочтение пресловутой союзнической солидарности без учета всех факторов и обстоятельств этого дела".

Между тем, министерство юстиции Чехии официально подтвердило произошедшую в пятницу выдачу американской стороне россиянина Евгения Никулина, обвиняемого судом штата Калифорнии в совершении кибератак на цели в США. Его пражский адвокат Мартин Садилек также не был информирован об этом шаге и узнал о произошедшем из местных СМИ.

Евгений Никулин был задержан 5 октября 2016 года в Праге по обвинению в совершении хакерских атак на цели в Соединенных Штатах. Наряду с сотрудниками чешских правоохранительных органов в операции участвовали агенты ФБР. В ноябре 2016 года требование выдать Никулина поступило в минюст Чехии и от российской стороны. В России его обвинили в краже с помощью интернета $3450, совершенной в 2009 году.

В ноябре 2017 года Верховный суд в Праге отказал в удовлетворении апелляционной жалобы адвокатов Никулина на решение горсуда чешской столицы о возможности его выдачи США.
Специальный борт американского минюста вылетел в пятницу из Праги в Вашингтон в 00:06 по среднеевропейскому времени (01:06 мск).
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#Чехия #экстрадиция #Россия #Никулин

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