Минимальный набор продуктов в Липецкой области на 681 рубль дешевле, чем в среднем по стране

И на 786 рублей дешевле, чем в ЦФО.

Согласно данным государственной статистики, стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину, в Липецкой области в феврале составила 3145,23 рубля, по России данный показатель сложился в размере 3826,25 рубля.



- Стоимость потребительской корзины по Липецкой области дешевле, чем в ЦФО на 786,15 рубля, и дешевле, чем в среднем по России – на 681,02 рубля, - отмечает управление потребительского рынка и ценовой политики области. / По данному показателю Липецкая область заняла 2 место среди 85 субъектов России.



В нашем регионе ежедневно проводится мониторинг потребительских цен на социально значимые продукты питания, в том числе по 21 наименованию продуктов, включаемых в потребительскую корзину. По результатам мониторинга рассчитана минимальная стоимость условного набора продуктов питания в двенадцати сетевых торговых предприятиях Липецка в марте текущего года. Сравнительный анализ стоимости условного продуктового набора показал, что в марте в 2-х из 12-ти сетевых торговых организаций стоимость потребительской корзины снизилась по отношению к предыдущему месяцу: в одном на 5,01%, в другом на 2,66%. При этом в 10-ти сетевых торговых предприятиях из 12-ти обследованных стоимость потребительской корзины увеличилась по отношению к предыдущему месяцу от 1,76% до 13,91%.