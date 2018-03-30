Общество

сегодня, 15:37

Минимальный набор продуктов в Липецкой области на 681 рубль дешевле, чем в среднем по стране

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#торговля #цены
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И на 786 рублей дешевле, чем в ЦФО.

Согласно данным государственной статистики, стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину, в Липецкой области в феврале составила 3145,23 рубля, по России данный показатель сложился в размере 3826,25 рубля.

- Стоимость потребительской корзины по Липецкой области дешевле, чем в ЦФО на 786,15 рубля, и дешевле, чем в среднем по России – на 681,02 рубля, - отмечает управление потребительского рынка и ценовой политики области. / По данному показателю Липецкая область заняла 2 место среди 85 субъектов России.

В нашем регионе ежедневно проводится мониторинг потребительских цен на социально значимые продукты питания, в том числе по 21 наименованию продуктов, включаемых в потребительскую корзину. По результатам мониторинга рассчитана минимальная стоимость условного набора продуктов питания в двенадцати сетевых торговых предприятиях Липецка в марте текущего года. Сравнительный анализ стоимости условного продуктового набора показал, что в марте в 2-х из 12-ти сетевых торговых организаций стоимость потребительской корзины снизилась по отношению к предыдущему месяцу: в одном на 5,01%, в другом на 2,66%. При этом в 10-ти сетевых торговых предприятиях из 12-ти обследованных стоимость потребительской корзины увеличилась по отношению к предыдущему месяцу от 1,76% до 13,91%.
6 293
#торговля #цены
1

Комментарии (6)

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гостья

18 минут назад
555, ++++++++++++
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ПЕРЕЦ

29 минут назад
все врут не верьте
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липчанин 1

44 минуты назад
Сегодня уже 1 апреля? Да нет, это очередной анекдот от "Город48"! Раз в месяц, в Липецкой области, всё самое дешёвое!
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555

50 минут назад
Это по ценам или по весу меньше, чем по стране?
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гостья

сегодня, 16:06
конечно всё понимаю...ну уже на что я питаюсь просто и не очень много...но 3100 в месяц????? ну если только тушеной капустой питаться, то может быть...без мяса конечно
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ванек

сегодня, 15:54
ну как всегда все самое дешевое у нас и зарабатываем больше всех)
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