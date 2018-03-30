Бизнес

41 минуту назад

Агропромышленное объединение «Дружба» увеличило выручку на 66,8 млн. рублей

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#прибыль

313,96 млн. рублей составила выручка агропромышленного объединения «Дружба» за 2017 год. По сравнению с 2016 годом она выросла на 66,8 млн. рублей, сообщается в официальных отчетных документах компании.

Выросли также другие показатели компании. Так, на 1,78 млн. рублей увеличилась валовая прибыль и составила 59,9 млн. рублей. На 215 тыс. рублей стала больше прибыль от продаж, достигнув 58,36 млн. рублей. В то же время чистая прибыль АПО «Дружба» снизилась на 980 тыс. рублей.

Денежные поступления от текущих операций в 2017 году составила 354 млн. рублей против 260,97 млн. голом ранее. Основная часть (349,3 млн.) пришлась на поступления от продажи продукции, товаров, работ, услуг.

176
#прибыль

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