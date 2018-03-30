Общество

52 минуты назад

Липецким младшеклассникам предлагают связать герб России

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#символ #герб #конкурс
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Липецким младшеклассникам предлагают связать герб России

Так проверят знания юных липчан.

Центр патриотического воспитания Липецкой области проводит конкурс на знание символики России среди школьников региона. К участие приглашают учеников 1-4 классов школ Липецкой области.

Каждый младшеклассник может представить не более одной работы в одной из номинаций — декоративно-прикладное творчество или литературное творчество. Среди поделок от учеников младших классов ждут вышивку, ручное ткачество, гобелен, роспись по дереву, вязание, инкрустацию, изделия из кожи или бисера, игрушки - из ткани, глины, соломы, ивы. Юным любителям пробы своих сил в прозе и поэзии стоит принять участие во второй номинации «Символы России воспеваю...». Все конкурсные работы будет оценивать жюри. Эксперты рассмотрят литературное творчество на предмет нестандартности раскрытия темы, а декоративное — на индивидуальной манеры автора.

Сбор заявок завершится к 10 августа, а итоги конкурса подведут к сентябрю. Авторы лучших работ будут награждены.




Фото: http://test.abramopq.bget.ru

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#символ #герб #конкурс
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Комментарии (1)

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Я

24 минуты назад
Липецкие младшекласники настолько рукодельны или это очередной виток маразма министерства образования?
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