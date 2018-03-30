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Заболеваемость гриппом в России за 20 лет упала в 150 раз

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#грипп #ОРВИ
Заболеваемость гриппом в России за 20 лет упала в 150 раз

Показатель заболеваемости гриппом в России в 2017 году по сравнению с прошлым годом упал почти в два раза. 

За последние 20 лет число заболевших гриппом сократилось в 150 раз. Об этом свидетельствуют данные отчета Минздрава за подписью главы ведомства Вероники Скворцовой, пишет сегодня газета  «Известия».

Как уточнил директор Научно-исследовательского института организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов, последняя эпидемия гриппа по всей стране была зафиксирована в 2016 году.

По его словам, спад заболеваемости связан, как с активной вакцинацией, так и с техническими изменениями в регистрации пациентов. Раньше всех, обратившихся с признаками болезни, включали в статистику.

На данный момент в статистику попадают только подтвержденные в лаборатории случаи.

136
#грипп #ОРВИ

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