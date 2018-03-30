Общество

сегодня, 14:10

Предпасхальная ярмарка внесет изменения в работу городского транспорта

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#транспорт
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Предпасхальная ярмарка внесет изменения в работу городского транспорта

Движение по улице Ленина будет перекрыто.

Департамент транспорта администрации города информирует липчан о том, что в связи с закрытием движения транспорта общего пользования по ул.Ленина в период проведения предпасхальной областной розничной ярмарки 31.03.2018 ориентировочно с 05:00 час. до 15:00 час. в работу городского пассажирского транспорта будут внесены следующие изменения.

Автобусы муниципальных маршрутов регулярных перевозок № 2, 12, 302, 315, 352 при движении в направлении к пл.Победы будут работать без заезда на ул.Ленина по схеме: «…ул.Студеновская – ул.Гагарина – ул.Плеханова – пл.Плеханова – ул.Зегеля (ЦУМ) – Петровский спуск – пл.Революции – ул.Советская – далее по утвержденным схемам»;

Автобусы муниципального маршрута регулярных перевозок № 345 будут работать по схеме: «…ул.Гагарина – ул.Плеханова – пл.Плеханова – ул.Зегеля – ул.Гагарина – далее по схеме».

После окончания мероприятия движение автобусов указанных маршрутов будет осуществляться по утвержденным схемам согласно расписаниям.
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#транспорт
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Комментарии (1)

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Алиса

сегодня, 14:23
Не должны городские мероприятия влиять на движение общественного транспорта. В городе достаточно места для проведения мероприятий, без помех для общественного транспорта.
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