Молодая мать устроилась продавцом и присвоила выручку

Приговором мирового судьи продавец одного из магазинов ТРЦ «Европа» признана виновной в присвоении чужого имущества.

Как установлено материалами уголовного дела, 24-летняя девушка, во время испытательного срока в должности продавца у индивидуального предпринимателя, присвоила полученные 32 000 рублей, полученные за товар.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.160 УК РФ, в ходе расследования которого она полностью признала свою вину.

Учитывая, что подсудимая имеет на иждивении двоих малолетних детей, ране не привлекалась ни к каким видам ответственности, суд назначил ей наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.