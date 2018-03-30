Происшествия

сегодня, 14:11

Молодая мать устроилась продавцом и присвоила выручку

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#кража
Молодая мать устроилась продавцом и присвоила выручку

Приговором мирового судьи продавец одного из магазинов ТРЦ «Европа» признана виновной в присвоении чужого имущества.

Как установлено материалами уголовного дела, 24-летняя девушка, во время испытательного срока в должности продавца у индивидуального предпринимателя, присвоила полученные 32 000 рублей, полученные за товар. 

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.160 УК РФ, в ходе расследования которого она полностью признала свою вину.

Учитывая, что подсудимая имеет на иждивении двоих малолетних детей, ране не привлекалась ни к каким видам ответственности, суд назначил ей наказание в виде  6 месяцев ограничения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

1 524
#кража

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она же

4 минуты назад
#яжмать
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