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Песков объяснил просьбу не публиковать записи встречи со студентами
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил просьбу не публиковать записи встречи со студентами Высшей школы экономики.
«Никакой там цензуры нет. Что касается журналистов, то мы просто не договорились вначале, точнее, неточно договорились», — сказал он.
Песков «исходил из того, что это абсолютно закрытый откровенный разговор» и обмен мнениями. «У них было иное понимание режима освещения. Наверное, просто это действительно мы нечетко условились. Но ничего в этом страшного нет», — пояснил пресс-секретарь.
«Мы говорили о новых медиа, и новые медиа, собственно, всю информацию об этом получили. А ни о какой цензуре здесь абсолютно речи не шло, потому что вся информация, она и так доступна. Но я действительно просил это никак не публиковать, потому что я исходил из того, что это не открытый разговор, а скорее дискретный», — добавил он.
30 марта сообщалось, что медиацентр Высшей школы экономики удалил запись выступления пресс-секретаря президента во время ток-шоу «В точку». Однако в социальных сетях были опубликованы фрагменты выступления, снятые на мобильные телефоны самими учащимися.
Во время ток-шоу 29 марта Песков отвечал на вопросы студентов, например, о том, почему президент Владимир Путин не вышел к митингующим после пожара в Кемерове. Также он рассказал, что считает оппозиционера Алексея Навального нарциссом и эгоистом, хотя никогда с ним не встречался. Помимо этого, Песков вступился за обвиненного в домогательствах депутата Госдумы Леонида Слуцкого.