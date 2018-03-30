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Песков объяснил просьбу не публиковать записи встречи со студентами

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#Песков
Песков объяснил просьбу не публиковать записи встречи со студентами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил просьбу не публиковать записи встречи со студентами Высшей школы экономики.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил ситуацию с записями его встречи со студентами Высшей школы экономики, они были удалены не из-за цензуры. Его слова в пятницу, 30 марта, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Никакой там цензуры нет. Что касается журналистов, то мы просто не договорились вначале, точнее, неточно договорились», — сказал он.

Песков «исходил из того, что это абсолютно закрытый откровенный разговор» и обмен мнениями. «У них было иное понимание режима освещения. Наверное, просто это действительно мы нечетко условились. Но ничего в этом страшного нет», — пояснил пресс-секретарь.

«Мы говорили о новых медиа, и новые медиа, собственно, всю информацию об этом получили. А ни о какой цензуре здесь абсолютно речи не шло, потому что вся информация, она и так доступна. Но я действительно просил это никак не публиковать, потому что я исходил из того, что это не открытый разговор, а скорее дискретный», — добавил он.

30 марта сообщалось, что медиацентр Высшей школы экономики удалил запись выступления пресс-секретаря президента во время ток-шоу «В точку». Однако в социальных сетях были опубликованы фрагменты выступления, снятые на мобильные телефоны самими учащимися.

Во время ток-шоу 29 марта Песков отвечал на вопросы студентов, например, о том, почему президент Владимир Путин не вышел к митингующим после пожара в Кемерове. Также он рассказал, что считает оппозиционера Алексея Навального нарциссом и эгоистом, хотя никогда с ним не встречался. Помимо этого, Песков вступился за обвиненного в домогательствах депутата Госдумы Леонида Слуцкого.
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#Песков

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