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Умер награжденный орденом Мужества липчанин, спасший пассажиров автобуса

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Племянница Александра Батунина приглашает спасенных им людей на похороны водителя автобуса.

В Липецке в возрасте 66 лет умер Александр Батунин, награжденный указом президента РФ Дмитрия Медведева орденом Мужества. Завтра в Никольском храме в 11.30 состоится отпевание мужественного липчанина, в феврале 2008 года предотвратившего гибель пассажиров управляемого им автобуса.

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- Я прошу всех тех людей, кому спас жизнь мой дядя, прийти в храм или позже на старой Косыревское кладбище, чтобы отдать дань памяти этому героическому человеку, - обратилась через GOROD48 к тем, кто знал ее дядю лично жительница Москвы Наталья Батунина.

Орденом Мужества Александра Батунина отметили за его действия 21 февраля 2008 года. Тогда он, водитель автобуса, у села Волово на трассе Липецк-Хлевное, благодаря своим профессиональным действиям предотвратил гибель 20 пассажиров. Аварию со множеством смертей мог вызвать тягач, от которого на ходу оторвалась цистерна с пятью тоннами дизельного топлива. Ее удар водитель автобуса взял на себя, поэтому всего девять пассажиров получили легкие ушибы. А получившего серьезные травмы водителя вначале госпитализировали в ЦРБ села Хлевное, а затем на вертолете отправили в областную клинику.

Александр Батунин был награжден Почетной грамотой областного Совета депутатов и администрации Липецкой области. После случившегося пассажиры автобуса направили благодарственные письма руководству ОГУП «ЛАЛ». Коллектив автопредприятия поддержал выдвижение кандидатуры товарища для награждения государственной наградой. Документы для представления подписал глава администрации Липецкой области. А в мае 2010 года высокая правительственная награда была вручена Александру Батунину в ОАО «Липецкие автобусные линии» вице-губернатором Александром Коробейниковым и начальником областного управления дорог и транспорта Сергеем Салогубовым.
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Комментарии (4)

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имя его

24 минуты назад
Готовится жатва! Люди кайтесь пока можете! Кайтесь грешники! Скоро вы все узнаете
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Мимоходом

36 минут назад
Лучшие уходят рано... Ну почему всё наоборот? Соболезную родственникам.
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Л

43 минуты назад
Простой человек, водитель совершил по-настоящему геройский поступок! Вот про кого писать надо!
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Неавтофанат

сегодня, 14:07
Бог забирает лучших! Раньше таких водителей провожали автомобильными гудками!
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