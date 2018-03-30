Чиновницу управления здравоохранения наказали за неправильную покупку лекарств от рака

Аукционная комиссия отклонила заявки из России и купила препарат индийцев.

Руководитель УФАС по Липецкой области рассмотрела материалы дела об административном правонарушении в отношении члена аукционной комиссии регионального управления здравоохранения. Липчанку привлекли к ответственности за нарушения при государственных закупках.



Как указано в материалах УФАС, нарушение касалось закупки лекарств. Прошлой осенью управление здравоохранения объявило тендер на покупку препарата темозоломид на общую сумму 2 503 760 рублей. Лекарство применяется при лечении больных онкологией. Согласно всем правилам это лекарство нужно приобретать у российского поставщика и производителя, а заявки иностранцев на тендер — отклонить. На электронный аукцион потупило шесть откликов. Одну из заявок аукционная комиссия рассматривать не стала. Среди оставшихся пяти четыре поставщика предлагали лекарство из Индии, а один — из России. Отклоненная тоже оказалась отечественной. В нарушение правил закупки препаратов победило предложение иностранцев.



- Не рассмотрение аукционной комиссией заказчика заявки в соответствии с требованиями ст. 69 Закона о контрактной системе и Постановления № 1289 и не отклонение первых 4 заявок участников закупки, содержащих предложение о поставке лекарственного препарата иностранного происхождения, является неправомерным, - посчитали в УФАС по Липецкой области. - Характер правонарушения, размер вреда и тяжесть наступивших последствий представляют существенное нарушение охраняемых общественных правоотношений.



Сотрудницу аукционной комиссии признали виновной в нарушении и наказали штрафом. Его размер определили как 1% от стартовой суммы контракта, то есть в 25 037,60 рублей.