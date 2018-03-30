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Чиновницу управления здравоохранения наказали за неправильную покупку лекарств от рака

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#тендер #нарушение #лекарства
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Чиновницу управления здравоохранения наказали за неправильную покупку лекарств от рака

Аукционная комиссия отклонила заявки из России и купила препарат индийцев.

Руководитель УФАС по Липецкой области рассмотрела материалы дела об административном правонарушении в отношении члена аукционной комиссии регионального управления здравоохранения. Липчанку привлекли к ответственности за нарушения при государственных закупках.

Как указано в материалах УФАС, нарушение касалось закупки лекарств. Прошлой осенью управление здравоохранения объявило тендер на покупку препарата темозоломид на общую сумму 2 503 760 рублей. Лекарство применяется при лечении больных онкологией. Согласно всем правилам это лекарство нужно приобретать у российского поставщика и производителя, а заявки иностранцев на тендер — отклонить. На электронный аукцион потупило шесть откликов. Одну из заявок аукционная комиссия рассматривать не стала. Среди оставшихся пяти четыре поставщика предлагали лекарство из Индии, а один — из России. Отклоненная тоже оказалась отечественной. В нарушение правил закупки препаратов победило предложение иностранцев.

- Не рассмотрение аукционной комиссией заказчика заявки в соответствии с требованиями ст. 69 Закона о контрактной системе и Постановления № 1289 и не отклонение первых 4 заявок участников закупки, содержащих предложение о поставке лекарственного препарата иностранного происхождения, является неправомерным, - посчитали в УФАС по Липецкой области. - Характер правонарушения, размер вреда и тяжесть наступивших последствий представляют существенное нарушение охраняемых общественных правоотношений.

Сотрудницу аукционной комиссии признали виновной в нарушении и наказали штрафом. Его размер определили как 1% от стартовой суммы контракта, то есть в 25 037,60 рублей.
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#тендер #нарушение #лекарства
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Комментарии (20)

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дуримар

8 минут назад
российские приапараты просто в соседнем подвале из кусков мела делали вот и наказали за неподдельные рлекарства и расточительство
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Бублик

10 минут назад
Лечусь 4года отечественные препараты дерьмо.
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Гость

15 минут назад
За что наказали то? Индийский препарат наверняка лучше нашего дженерика и все тупо стали ее хаять....
ответить

Кто в курсе

19 минут назад
Напишите фамилию!
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Для "я"

19 минут назад
желаю Вам только ими и лечиться! Хуже не бывает!
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Я

23 минуты назад
Так индийское лекарство лучше нашего. Тетка для больных лучше сделала и ее за это наказывают?
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И ногой

29 минут назад
Каков поп такой и пристол, подальше протолкнуть)
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Каков поп такой и пристол

30 минут назад
Поставить эту суку раком и затолкать ей в очко и манду раков по 5 р. А почему нет фамилии и должности что комерчиская тайна . Вообще-то затакое расстрел .
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Злой

34 минуты назад
Называйте фамилии героев)
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бригадир

36 минут назад
а ели в уборщицу ее перевести не пытались
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