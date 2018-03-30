Общество

29 минут назад

300-метровая башня в Липецке — фейк

3 471
#фейк #башня #отдел туризма
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300-метровая башня в Липецке — фейк

Проекта нет в природе.

Отдел туризма отраслевого департамента администрации Липецка в своей официальной группе «Вконтакте» разместил сообщение насчет строительства в парке Победы с 300-метровой башней. В посте указано, что проект предполагает размещение смотровой площадки, гостиницы, СПА-салона, кафе, ресторана, апартаментов, деловых офисов.



Как удалось выяснить GOROD48, на самом деле проекта 300-метровой башни для Липецка нет. Такое сообщение — фейк. Оно было размещено для привлечения внимания пользователей социальной сети к группе.

Фото: https://vk.com/oliptur48
3 471
#фейк #башня #отдел туризма
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Комментарии (3)

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ДА ЖЕ

17 минут назад
Если бы и построили.То на что смотреть.
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Резеда Трость

21 минуту назад
А причём тут Олимпийский парк в Мюнхене, построенный по проекту архитектурного бюро Гюнтера Бениша к летним Олимпийским играм 1972 года?
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Бородатая баба с членом

23 минуты назад
Самореклама, нуну
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