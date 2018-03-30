Общество
29 минут назад
300-метровая башня в Липецке — фейк
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Проекта нет в природе.
Отдел туризма отраслевого департамента администрации Липецка в своей официальной группе «Вконтакте» разместил сообщение насчет строительства в парке Победы с 300-метровой башней. В посте указано, что проект предполагает размещение смотровой площадки, гостиницы, СПА-салона, кафе, ресторана, апартаментов, деловых офисов.
Как удалось выяснить GOROD48, на самом деле проекта 300-метровой башни для Липецка нет. Такое сообщение — фейк. Оно было размещено для привлечения внимания пользователей социальной сети к группе.
Фото: https://vk.com/oliptur48
Как удалось выяснить GOROD48, на самом деле проекта 300-метровой башни для Липецка нет. Такое сообщение — фейк. Оно было размещено для привлечения внимания пользователей социальной сети к группе.
Фото: https://vk.com/oliptur48
3 471
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