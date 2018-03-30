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Жители Волоколамска отрицают сведения о выдаче средств индивидуальной защиты

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#Волоколамск #полигон Ядрово #свалка
Жители Волоколамска отрицают сведения о выдаче средств индивидуальной защиты

В четверг вечером на митинге у здания администрации в Волоколамске и.о. главы Волоколамского района Андрей Вихарев сообщил жителям о начале процедуры поэтапного введения режима ЧС в Волоколамском районе. Позже он заявил, что введен режим повышенной готовности к ЧС.

Житель Волоколамска, активист и участник прошедшего накануне стихийного митинга Артем Любимов рассказал “Ъ”, что никаких средств защиты от выделяемых свалкой «Ядрово» газов в районе не выдается. По его словам, выдать респираторы накануне обещал и.о. главы Волоколамского района Андрей Вихарев, однако никаких конкретных действий после этого не предпринималось. «МЧС — главный поставщик фейк-ньюс,— говорится в организованном местными жителями Telegram-канале.— Где выдают эти средства защиты, волоколамцы не знают».

Ранее сегодня «Интерфаксу» и «РИА Новости» в подмосковном управлении МЧС рассказали, что обеспечивают жителей Волоколамска средствами индивидуальной защиты. Между тем РБК в ведомстве сказали, что не занимаются этим. «Выдает администрация, обратитесь в администрацию района»,— сообщили в управлении.

Вчера власти после стихийного митинга жителей Волоколамска пообещали ввести в районе режим чрезвычайной ситуации. Он, однако, до сих пор не введен — в муниципалитете действует режим повышенной готовности. В МЧС не увидели для ввода ЧС оснований.
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#Волоколамск #полигон Ядрово #свалка

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