сегодня, 12:36
Жители Волоколамска отрицают сведения о выдаче средств индивидуальной защиты
В четверг вечером на митинге у здания администрации в Волоколамске и.о. главы Волоколамского района Андрей Вихарев сообщил жителям о начале процедуры поэтапного введения режима ЧС в Волоколамском районе. Позже он заявил, что введен режим повышенной готовности к ЧС.
Ранее сегодня «Интерфаксу» и «РИА Новости» в подмосковном управлении МЧС рассказали, что обеспечивают жителей Волоколамска средствами индивидуальной защиты. Между тем РБК в ведомстве сказали, что не занимаются этим. «Выдает администрация, обратитесь в администрацию района»,— сообщили в управлении.
Вчера власти после стихийного митинга жителей Волоколамска пообещали ввести в районе режим чрезвычайной ситуации. Он, однако, до сих пор не введен — в муниципалитете действует режим повышенной готовности. В МЧС не увидели для ввода ЧС оснований.