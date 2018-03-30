Ипотека в деталях: куда бежать, если кончились деньги

В долгосрочности ипотечного кредита кроется его самая большая опасность. Можно ли сегодня просчитать, как сложится жизнь 15 лет спустя, если неизвестно, что случится через полгода? Потеря работы, болезнь или даже смерть заемщика порой ставит семью в безвыходное положение и делает ипотечное бремя непосильным. Сегодня мы расскажем, что стоит предпринять, чтобы сохранить душевное равновесие – и, конечно же, квартиру, а чего делать ни в коем случае нельзя.

Растет число займов – растут и долги

Согласно данным Центробанка, за январь 2018 года россиянам было выдано более 78 тысяч ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму 148,217 млрд рублей. Вошли в эту статистику, конечно, и жители Липецкой области, интерес которых к ипотеке за год вырос вдвое: с 288 ИЖК на сумму 388 млн рублей, выданных в регионе за январь 2017 года, до 580 ипотечных кредитов на 845 млн рублей, зафиксированных статистикой Банка России в январе 2018-го. В среднем оплачивать ипотечную квартиру липчанам предстоит чуть меньше 16 лет.

«В четвертом квартале прошлого года ставки по долгосрочным кредитам населению достигли исторических минимумов благодаря низкой инфляции и уменьшению ключевой ставки Банка России. Большую роль в этом также сыграл высокий уровень конкуренции на рынке банковских услуг», – пояснили в пресс-службе ЦБ со ссылкой на данные очередного выпуска информационно-аналитического материала «Условия банковского кредитования».

В целом наблюдается повышение финансовой активности населения – спрос на долгосрочные ипотечные и потребительские кредиты значительно вырос. Но сами кредиторы соблюдают разумную осторожность, тщательно проверяя каждого потенциального заемщика – уж очень участились задержки платежей. Например, в Липецкой области «просрочка» по ипотеке, выданной в отечественной валюте, достигла к началу февраля текущего года 209 млн рублей (годом ранее – 125 млн рублей). И неожиданно вдвое выросла просроченная задолженность «в иностранных деньгах» – с 10 до 20 млн рублей. В других регионах этот показатель, напротив, значительно снизился.

Не верьте «раздолжнителям»!

Объявления о том, что «опытные юристы готовы законно избавить от долгов по кредитам», бросаются отчаявшемуся должнику в глаза буквально с каждого столба и постоянно попадаются ему в Интернете. Не видя иного выхода, люди обращаются в сомнительные фирмы и, загипнотизированные щедрыми посулами, уходят оттуда, подписав договор и расставшись, возможно, с последними деньгами – но счастливые и умиротворенные. Долго ли продлится их спокойствие?

«Хотелось бы предостеречь заемщика, которому некая неподнадзорная Банку России организация предлагает рефинансирование его кредитов, от возможных мошеннических действий, особенно в том случае, если для получения рефинансирования компания запрашивает взнос или уплату иных «пошлин». Скорее всего, вы имеете дело с так называемыми раздолжнителями. Итогом взаимодействия с ними станет расставание с некоторой суммой денег, при этом ваши долги останутся при вас, и даже вырастут в объеме за счет новых пеней за просрочку», – рассказал руководитель службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута.

Предлагаемая «раздолжнителями» помощь может иметь разнообразные формы. Вам могут за 5 тыс. рублей в месяц «продать тишину» (банки и коллекторы вас не беспокоят, вы благополучно забываете о долге – до момента получения повестки в суд, где вам предъявят к оплате задолженность, достигшую астрономических размеров за счет штрафов и пеней). Могут за 20 тыс. рублей выдать «вексель» на сумму вашей задолженности перед банком – лет на 15 под 15% годовых (или 5% годовых под залог квартиры). Добросовестно оплачивая новый кредит, вы опять же забываете о старом, и «сюрприз» ожидает вас позже, когда вы попробуете вручить ваш «вексель» судебным приставам, пришедшим с исполнительным листом. На самом деле такая бумага ничего не стоит.

Но, пожалуй, наиболее распространенный вариант – обещание полного списания долгов по кредитам с помощью «опытных юристов», которые, как правило, не имеют вовсе никакого юридического образования, а обладают только хорошо подвешенным языком.

«Как и многим, в один совершенно не прекрасный момент мне стало трудно платить ипотеку. Просрочила несколько платежей – посыпались звонки из банка, на работе уже стали из-за этого на меня коситься, слышат же, о чем чуть не каждый день приходится по телефону разговаривать. Нашла юриста, который пообещал за 5 тысяч в месяц законно «разобраться» с банком – снизить проценты или оформить какую-то отсрочку. Юрист несколько месяцев писал какие-то заявления, все время говорил, что дела идут очень медленно. И запретил мне вообще общаться с представителями банка, велел отвечать, что все будет решено в суде. Я так и делала. Но потом прочитала статью о мошенниках-раздолжнителях и решила сама сходить в банк, узнать, как там у меня дела обстоят. Была в шоке – этот «юрист» вообще ничего не делал, только одно какое-то заявление от моего имени написал! А там уже и пени, и штрафы накопились, и дело действительно идет к суду – только вот его решение будет точно не в мою пользу, потому что я «скрывалась», – рассказала липчанка Анастасия Б.

«Как правило, пытаясь обмануть банк, горе-заемщики только ухудшают свое и без того бедственное положение», – цитирует Мамуту RostovGazeta . По его словам, обращение в фирмы-«раздолжнители» – прямой путь в «долговую яму», из которой впоследствии будет невозможно выбраться, не потеряв все.

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Еще две разновидности «помощников», к которым при сложностях с погашением ипотечного кредита стоит обращаться в последнюю очередь, – это финансовые организации, маскирующиеся под кредитные потребительские кооперативы и микрофинансовые организации. Они с удовольствием кредитуют россиян, попавших в тяжелую жизненную ситуацию, под залог недвижимости или автомобиля и под процент, на порядок выше банковского. При этом под личиной МФО или КПК часто скрываются мошенники, чьей единственной целью является отъем в свою пользу залогового имущества, которое не подпадает под закон, запрещающий отнимать у россиянина его единственное жилье. Они устанавливают совершенно нереальные пени и штрафы на случай просрочки, после чего просто ждут, когда заемщик сам себя загонит в угол. Впоследствии что-нибудь доказать и вернуть собственность практически невозможно – ведь никто не заставлял клиента подписывать договор под дулом пистолета.

«К сожалению, в настоящее время Законом «Об ипотеке» не установлен перечень организаций, которые имеют исключительное право на заключение договоров займа с обеспечением в виде ипотеки, а также нет требований к наличию специального статуса или лицензии на такую деятельность. И это открывает возможности для разного рода мошенников, которые объявляют себя финансовыми организациями, но при этом таковыми не являются», – отмечает Мамута. Он полагает, что единственный выход – ограничить круг лиц, имеющих право выдавать ипотечные займы и кредиты. Данные поправки в законодательство уже разработаны Банком России и Минфином РФ.

Так что же делать, если платить действительно нечем?

Главное – не опускать руки и не пытаться спрятаться от проблем. Конечно, период тяжелый, но до дна еще далеко – и чтобы не провалиться еще глубже, действовать нужно прямо сейчас. При возникновении финансовых сложностей сразу идите с банком на диалог – кредитор тоже заинтересован в возвращении своих средств, а не в вашем выселении из ипотечной квартиры, которую потом для погашения вашей же задолженности ему придется еще и продавать.

Конечно, банк может и не пойти вам навстречу – это не благотворительная организация, и просто так, «за красивые глаза», прощать долги не станет. Но если вы докажете свою благонадежность и готовность платить, совместно с сотрудниками кредитного отдела есть шанс найти выход, устраивающий обе стороны. Поэтому собирайте пакет документов, подтверждающих ваши трудности, и отправляйтесь в банк.

Если кредитная организация согласится на уступки, она может предложить вам два варианта:

– «Кредитные каникулы» – несколько месяцев вы будете платить только проценты, что значительно снизит ваш ежемесячный платеж сейчас, но увеличит его в дальнейшем. В отличие от потребительского кредита, ипотечный не «растягивается» по срокам, и выплатить всю сумму с процентами вам придется все равно к дате, обозначенной в договоре.

– Реструктуризация долга – вы подпишите новый договор, в котором будут указаны новые сроки и новая процентная ставка – увы, не в вашу пользу. Но это облегчит ваше положение «здесь и сейчас».

Банкротство как крайняя мера

Если конструктивного диалога с банком не получится, вам придется либо смириться с потерей ипотечной квартиры, либо брать новый кредит (притом, если на вас уже «висит» просрочка, ни один банк вам его не даст, а чем грозит обращение в сомнительные финансовые организации, мы писали выше), либо… объявить себя банкротом.

К середине января 2018 года в Липецкой области было зарегистрировано 433 официально признанных банкрота – то есть, 37 «несостоятельных должников» на 100 тыс. населения.

Но прежде чем идти на эту крайнюю меру, нужно трезво оценить ее последствия. Банкротство не означает автоматического списания долгов – с молотка пойдут все ваши активы, включая личное имущество и, конечно же, ипотечная квартира. Кроме того, придется оплатить судебные издержки и работу финансового управляющего, на плечи которого лягут все разбирательства с вашими кредиторами – в среднем это обойдется в 40–50 тысяч рублей. Кроме того, ваша кредитная история будет безнадежно испорчена, ближайшие 5 лет вы должны будете указывать факт банкротства в любой анкете, хоть как-то касающейся финансов, и 3 года не сможете занимать руководящие посты.

«Пока не началось»

Чтобы ипотечное бремя не стало непосильным, следите за рынком и своевременно предпринимайте действия, которые помогут значительно снизить долговую нагрузку. Например, сейчас самое время для рефинансирования ипотечных кредитов. За год процентная ставка по ним упала в Липецкой области с 12,04% (на 1.02.2017 г.) до 9,81% (на 1.02.2018 г.) – то есть более чем на два процентных пункта.

«Многие банки предлагают рефинансировать ипотечный кредит. По сути, это оформление нового, более выгодного займа для погашения уже существующего», – поясняет Мамута.

Учитывайте, что рефинансирование ипотеки имеет смысл только в том случае, если с момента ее оформления прошло меньше половины обусловленного договором срока. В первые годы основная часть платежей идет на погашение процентов, поэтому, если вы выплатили уже значительную их часть, переоформление кредита может оказаться невыгодным. Но если вы взяли квартиру в ипотеку менее пяти лет назад, действуйте – и экономьте!