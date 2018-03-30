Правоохранители в Липецке накрыли подпольный покерный клуб

Заведение работало в садоводческом товариществе.

Накануне в Липецке полицейские при силовой поддержке Управления Росгвардии по Липецкой области ликвидировали подпольное казино.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, заведение для игры в покер открыл 40-летний липчанин. Казино работало в двухэтажном доме на территории садоводческого товарищества в Правобережном округе города. Оказаться нем мог не каждый, всех игроков проверяли или знали в лицо. Не смотря на строгую конспирацию липецким полицейским удалось задокументировать нелегальный бизнес.

Во время обыска полицейские изъяли 50 000 рублей, игровое оборудование, карты и фишки для ставок.

Следственным отделом по Правобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении организатора казино возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр вне игровой зоны).

По версии следствия, покерные турниры устраивались два раза в месяц и проходили с участием наемного крупье. За покерным столом могло собираться до десятка игроков, делавших ставки. Нелегальное казино действовало почти на протяжении года.

Вину в совершении преступления подозреваемый признал и дал подробные показания об обстоятельствах преступной деятельности.

Если вина липчанина будет доказана в суде ему грозит до 2 лет лишения свободы.