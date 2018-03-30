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Правоохранители в Липецке накрыли подпольный покерный клуб

12 2190
#игорный бизнес
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Правоохранители в Липецке накрыли подпольный покерный клуб

Заведение работало в садоводческом товариществе.

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Накануне в Липецке полицейские при силовой поддержке Управления Росгвардии по Липецкой области ликвидировали подпольное казино.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, заведение для игры в покер открыл 40-летний липчанин. Казино работало в двухэтажном доме на территории садоводческого товарищества в Правобережном округе города.  Оказаться нем мог не каждый, всех игроков проверяли или знали в лицо. Не смотря на строгую конспирацию липецким полицейским удалось задокументировать нелегальный бизнес.

Во время обыска полицейские изъяли 50 000 рублей, игровое оборудование, карты и фишки для ставок. 

Следственным отделом по Правобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении организатора казино возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр вне игровой зоны).

По версии следствия, покерные турниры устраивались два раза в месяц и проходили с участием наемного крупье. За покерным столом могло собираться до десятка игроков, делавших ставки. Нелегальное казино действовало почти на протяжении года.

Вину в совершении преступления подозреваемый признал и дал подробные показания об обстоятельствах преступной деятельности. 

Если вина липчанина будет доказана в суде ему грозит до 2 лет лишения свободы.

12 2190
#игорный бизнес
2

Комментарии (12)

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Женя Жук

4 минуты назад
че за казино? почем у я ничего не знаю?
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ВОТ ЭТО ДА.

11 минут назад
Целый подпольный синдикат.
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Епать Копать

13 минут назад
Половина -быки подставные.
ответить

а

17 минут назад
а обстановочка на высшем уровне, видно пацан серьезно настроился
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ирина

21 минуту назад
ОХРЕНЕТЬ.. Человека пьяный водитель задавит-ему 2-3 года,а то и условно. И это "преступление " тоже 2 года. Закон.....
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а может они на интерес,

23 минуты назад
На спички играли?
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Липчанин

28 минут назад
Карате Сито-Рю????? вот палево для тренеров или президента липецкой федерации....
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Денди

29 минут назад
А почему господа играющие не в смокингах и фраках ?
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fed

36 минут назад
За игру в карты скоро расстреливать будут. Лучше бы с таким рвением боролись с пожарными которые ТРЦ в эксплуатацию подписывают за взятки, а те потом горят вместе с детьми.
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Проходил мимо

37 минут назад
Кто знает в каком СНТ, где это? Напишите, пожалуйста. Скорее всего это окружная Тамбовской трассы. Там то автосервисы, то двухэтажные коттеджи, то рекламные конструкции. Это же территория СНТ, там одни огурчики и помидорчики должны выращивать, а не бабло стричь. Куда председатель СНТ смотрит или он в доле???..... Призадумайтесь....
ответить
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