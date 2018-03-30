Общество
сегодня, 12:07
Новый жилищный комплекс в Липецке построят в стиле авангарда
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И украсят гигантстким кубиком Рубика.
Градостроительный совет Липецка рекомендовал к дальнейшему проектированию эскизный архитектурный проект жилого комплекса "Авангард" с подземной автостоянкой и нежилыми помещениями по переулку Яблочкина, сообщает департамент архитектуры и градостроительства Липецка.
На земельном участке площадью 6547 кв.м, в районе пересечения улицы Юных натуралистов и проспекта Победы, предлагается разместить два 25-этажных жилых здания с нежилыми помещениями на первом этаже, детские площадки для старшего и младшего возраста, площадку для отдыха взрослых и под обоими здания планируется размещение подземной автостоянки на 170 машино-мест. Также на участке предусмотрены 2 гостевые стоянки на 11 машино-мест каждая.
Тематика авангарда выбрана авторами проекта и для благоустройства территории: теневые навесы предложено сделать в виде кубика Рубика и воланчика, а пешеходные дорожки при виде сверху напомнят велосипед. В оформлении вестибюля одного из зданий архитекторы используют стиль Казимира Малевича. Облицовку фасадов зданий планируется выполнить из немецкой клинкерной плитки темно-коричневого цвета, долговечность которой более 100 лет.
Всего в двух здания разместятся 334 квартиры комфорт-класса, большинство из которых двухкомнатные.
Фото: http://www.depgrad48.ru
На земельном участке площадью 6547 кв.м, в районе пересечения улицы Юных натуралистов и проспекта Победы, предлагается разместить два 25-этажных жилых здания с нежилыми помещениями на первом этаже, детские площадки для старшего и младшего возраста, площадку для отдыха взрослых и под обоими здания планируется размещение подземной автостоянки на 170 машино-мест. Также на участке предусмотрены 2 гостевые стоянки на 11 машино-мест каждая.
Тематика авангарда выбрана авторами проекта и для благоустройства территории: теневые навесы предложено сделать в виде кубика Рубика и воланчика, а пешеходные дорожки при виде сверху напомнят велосипед. В оформлении вестибюля одного из зданий архитекторы используют стиль Казимира Малевича. Облицовку фасадов зданий планируется выполнить из немецкой клинкерной плитки темно-коричневого цвета, долговечность которой более 100 лет.
Всего в двух здания разместятся 334 квартиры комфорт-класса, большинство из которых двухкомнатные.
Фото: http://www.depgrad48.ru
15 1383
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