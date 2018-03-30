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Новый жилищный комплекс в Липецке построят в стиле авангарда

15 1383
#ЖК #граостроительство
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Новый жилищный комплекс в Липецке построят в стиле авангарда

И украсят гигантстким кубиком Рубика.

Градостроительный совет Липецка рекомендовал к дальнейшему проектированию эскизный архитектурный проект жилого комплекса "Авангард" с подземной автостоянкой и нежилыми помещениями по переулку Яблочкина, сообщает департамент архитектуры и градостроительства Липецка.

На земельном участке площадью 6547 кв.м, в районе пересечения улицы Юных натуралистов и проспекта Победы, предлагается разместить два 25-этажных жилых здания с нежилыми помещениями на первом этаже, детские площадки для старшего и младшего возраста, площадку для отдыха взрослых и под обоими здания планируется размещение подземной автостоянки на 170 машино-мест. Также на участке предусмотрены 2 гостевые стоянки на 11 машино-мест каждая.

Тематика авангарда выбрана авторами проекта и для благоустройства территории: теневые навесы предложено сделать в виде кубика Рубика и воланчика, а пешеходные дорожки при виде сверху напомнят велосипед. В оформлении вестибюля одного из зданий архитекторы используют стиль Казимира Малевича. Облицовку фасадов зданий планируется выполнить из немецкой клинкерной плитки темно-коричневого цвета, долговечность которой более 100 лет.

Всего в двух здания разместятся 334 квартиры комфорт-класса, большинство из которых двухкомнатные.

Фото: http://www.depgrad48.ru

15 1383
#ЖК #граостроительство
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Комментарии (16)

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Космос

24 секунды назад
Куда они их впиндюрить захотели...там же и так плотная застройка
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Вопросик

7 минут назад
аннит, расширим-углубим-увеличим ! Бывали в Быхановом саду , а сейчас посмотрите , как сделали коллекторный узел на входе в парк со стороны остановки Пусковые !
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для ///

14 минут назад
Лесенки вроде по балконам и лоджиям после 5 этажа идут,могу ошибаться
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///

16 минут назад
а лесенки МЧС купил до 25 этажа... или ждем пока петух клюнет
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888

19 минут назад
Троечники из Город48, ау! Комплекс - жилой! Жилищный - кодекс!
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Допусим

20 минут назад
За домом по гоголя,41 частный участок заросший,1-подъездный дом поместиться....а вот подъездные пути однозначно расширять,да ещё и поворота с пр.Победы налево(Ю.Нат) нет...
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аннит

24 минуты назад
Вопросик, а сети водо-тепло-электроснабжения сделаны для частного сектора и будем скоро авария на аварии
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ёпт

35 минут назад
Очередные две общаги вместительностью в два посёлка решили построить. Пора уже инициативу выдвигать, чтобы на законодательном уровне запретить в малых городах строить дома выше 16 этажей. Вечный дискомфорт жителям этих 25-этажек обеспечен, т.к. на столь малом пяточке планируют построить два посёлка. Но это будет выбор покупателей квартир в этих домах. А то, что город они изуродуют своим авангардом, это уже коснется каждого липчанина
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Зоя

47 минут назад
На этом месте уже яблочку негде упасть
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Вопросик

47 минут назад
аннит, ну , да , было несколько избушек на курьих ножках , а сейчас на их месте 25 - этажную громаду возведут ! микронная застройка , так сказать !
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