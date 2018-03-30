Общество
сегодня, 11:55
Липецкие дорожники снова отличились умом и сообразительностью
Теперь дороги ремонтируют снегом.
Пользователь «Вконтакте» Георгий поделился видео, снятым в Липецкой области. В объектив очевидца попало очередное ноу-хау местных дорожников, доказательство острого ума и сообразительности. Теперь липецкие дороги ремонтируют с помощью … снега.
Такие эксперименты вызвали настороженные комментарии от свидетелей ремонта. Автор ролика и его спутница сделали предположение, что такой ремонт — пустая трата денег и времени.
Напомним, что ранее дорожников заметили за ремонтом лужи. Специалисты лили асфальт в заполненную водой прореху на улице Юбилейной в районе ЛТЗ.
Такие эксперименты вызвали настороженные комментарии от свидетелей ремонта. Автор ролика и его спутница сделали предположение, что такой ремонт — пустая трата денег и времени.
Напомним, что ранее дорожников заметили за ремонтом лужи. Специалисты лили асфальт в заполненную водой прореху на улице Юбилейной в районе ЛТЗ.
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Сергей 13
Где надзорные органы?
Боцман