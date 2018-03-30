Общество

сегодня, 11:55

Липецкие дорожники снова отличились умом и сообразительностью

5 1912
#ремонт #дороги
4
Липецкие дорожники снова отличились умом и сообразительностью

Теперь дороги ремонтируют снегом.

Пользователь «Вконтакте» Георгий поделился видео, снятым в Липецкой области. В объектив очевидца попало очередное ноу-хау местных дорожников, доказательство острого ума и сообразительности. Теперь липецкие дороги ремонтируют с помощью … снега.

Такие эксперименты вызвали настороженные комментарии от свидетелей ремонта. Автор ролика и его спутница сделали предположение, что такой ремонт — пустая трата денег и времени.



Напомним, что ранее дорожников заметили за ремонтом лужи. Специалисты лили асфальт в заполненную водой прореху на улице Юбилейной в районе ЛТЗ.
5 1912
#ремонт #дороги
4

Комментарии (5)

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один голос

7 минут назад
ВЫ ЕЩЕ УВИДИТЕ НЕ РАЗ РАБОТУ ГЛАВЫ ГОРОДА ЭТО ЕЩЕ СЕМЕЧКИ
ответить

234

10 минут назад
И не боятся ведь. Время, когда у всех телефоны с камерами. В любом случае заснимут же и опозорят на весь интернет
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Сергей 13

34 минуты назад
Боцман, шо,и так сойдёт?А потом снег растает,а деньги на ремонт дорог они уже освоили,вот потому мы так и живем,"пусть хоть так!"((.
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Где надзорные органы?

сегодня, 12:35
Дорог в Пипецке нет вообще. Это жуть какая-то просто! Куда смотрит прокуратура? Все руководство дорожной отрасли должно сидеть давным-давно.
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Боцман

сегодня, 12:26
Да пусть хоть так. На днях был в районном центре. Неважно в каком. Везде одна ситуация. Дороги- п-ц. Местные говорят, что раньше мая их дорожники и не почешутся.
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