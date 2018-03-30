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23 иностранных самолета провели разведку у российских границ

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#Россия #границы #Минобороны #самолеты
23 иностранных самолета провели разведку у российских границ

В Минобороны России заявили, что за прошедшую неделю 23 иностранных самолета вели разведку у российских границ.

В Минобороны России заявили, что за прошедшую неделю 23 иностранных самолета вели разведку у российских границ. Об этом пишет газета «Красная звезда».

«Нарушений воздушного пространства России не допущено», — отметили в ведомстве.

При этом военнослужащим дежурных сил ПВО шесть раз приходилось осуществлять вылеты для перехвата и сопровождения иностранных бортов.

Ранее сообщалось, что 16 летательных аппаратов провели разведку у границ России, - пишет Газета.ru.
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#Россия #границы #Минобороны #самолеты

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